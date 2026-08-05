Ministrat e Jashtëm arabë dhe muslimanë takohen në Jordani për një qëndrim të përbashkët mbi Kudsin

Şahin Demir
05 gusht 2026•Përditësim: 05 gusht 2026
Ministrat e jashtëm arabë dhe muslimanë u mblodhën sot në Jordani për të formuluar një qëndrim të përbashkët për Kudsin në mes të masave të përshkallëzuara të paligjshme izraelite që synojnë identitetin e qytetit dhe vendet e tij të shenjta islame dhe të krishtera, transmeton Anadolu.
Sipas agjencisë shtetërore të lajmeve të Jordanisë Petra, takimi mblodhi së bashku anëtarët e komitetit ministror arab të ngarkuar me përballjen e politikave dhe masave izraelite në Kuds, Sekretarin e Përgjithshëm të Ligës Arabe Ahmed Aboul Gheit dhe ministrat e jashtëm të Turqisë, Pakistanit, Indonezisë dhe Malajzisë.
Ministrat diskutuan mbi zhvillimet në Kuds dhe vendet e tij të shenjta, duke kërkuar të miratojnë një qëndrim të unifikuar kundër politikave dhe veprimeve të paligjshme të përshkallëzuara të Izraelit.
Komiteti përbëhet nga Jordania, Tunizia, Algjeria, Arabia Saudite, Somalia, Iraku, Katari, Egjipti dhe Maroku, si dhe Sekretari i Përgjithshëm i Ligës Arabe.
Jordania priti takimin në cilësinë e kujdestarit të vendeve të shenjta islame dhe të krishtera në Kuds.
Bisedimet erdhën mes masave të vazhdueshme izraelite që vendet arabe dhe muslimane thonë se kërcënojnë identitetin, trashëgiminë fetare dhe status quo-në historike të Kudsit.