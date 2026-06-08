Mijëra persona protestojnë kundër politikave të reja arsimore në Bruksel

Abdulbesar Ademi
08 qershor 2026•Përditësim: 08 qershor 2026
Mijëra studentë dhe aktivistë të arsimit dolën në rrugët e Brukselit për të protestuar kundër reformave dhe shkurtimeve buxhetore që prekin arsimin në gjuhën frënge, ndërsa demonstrata u zgjerua teksa marshuesit lëviznin nëpër qendrën e qytetit, raporton Anadolu.
Protesta nisi në Sheshin Poelaert pranë Pallatit të Drejtësisë, ku fillimisht u mblodhën mes 500 dhe 1.000 pjesëmarrës. Turma u rrit më pas ndërsa protestuesit marshuan drejt Stacionit Qendror të Brukselit përmes rrugës Regentschapsstraat dhe sheshit Koningsplein.
Policia tha se rreth 2.500 persona morën pjesë në demonstratë në kulmin e saj në Sheshin Poelaert.
Pjesëmarrësit shprehën kundërshtimin e tyre ndaj reformave arsimore të prezantuara nga qeveria e Komunitetit Francez dhe dënuan atë që e përshkruan si përdorim joproporcional të dhunës nga policia gjatë protestave të mëparshme.
Demonstrata mbeti kryesisht paqësore gjatë gjithë ditës në Sheshin Poelaert, me përjashtim të përdorimit të fishekzjarreve dhe mjeteve të tjera piroteknike.
Policia, e cila mbajti një distancë të konsiderueshme dhe nuk ndërhyri në asnjë moment gjatë protestës, njoftoi se nuk pati incidente të mëdha.
Më herët gjatë ditës, u raportuan tensione pranë Stacionit Qendror të Brukselit dhe zonës Mont des Arts përpara fillimit të demonstratës, ku disa biçikleta të përbashkëta dhe skuterë elektrikë u dogjën.
Pakënaqësia në sektorin e arsimit frëngjishtfolës mbetet e lartë pavarësisht miratimit të fundit të masave të kontestuara nga Parlamenti i Komunitetit Francez.
Kolektivi arsimor “Sulmet e Marsit” njoftoi planet për të vazhduar mobilizimin, me protesta dhe veprime të planifikuara çdo ditë gjatë dy javëve të ardhshme në qytete të ndryshme të Valonisë.