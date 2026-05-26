Seyit Şamil Kurt
26 Maj 2026•Përditësim: 26 Maj 2026
Autoritetet në Kaliforninë Jugore të hënën hoqën urdhrat e evakuimit për më shumë se gjysmën e gati 40.000 banorëve të zhvendosur nga kërcënimi i një shpërthimi të një rezervuari kimik në një strukturë hapësinore në Orange County, transmeton Anadolu.
Ekipet e emergjencës thanë se rreziku i një shpërthimi të madh në uzinën GKN Aerospace në Garden Grove është lehtësuar pasi presioni brenda një rezervuari të paqëndrueshëm që përmbante kimikate toksike u lehtësua pjesërisht, raportoi "The New York Times".
Megjithatë, rreth 16.000 banorë që jetojnë më afër vendit mbetën nën urdhra evakuimi pasi zyrtarët paralajmëruan se një shpërthim ose derdhje më e vogël kimike ishte ende e mundur.
"Nuk ka mbaruar ende. Ende kemi punë për të bërë," u tha gazetarëve Shefi i Përkohshëm i Autoritetit të Zjarrfikësve të Orange County, TJ McGovern.
Emergjenca filloi të enjten pasi një rezervuar që përmbante rreth 7.000 gallonë metakrilat metil u mbinxeh dhe filloi të lëshonte gaz.
Autoritetet thanë se kushtet u përmirësuan të dielën pasi një çarje u formua në rezervuar, duke ndihmuar në uljen e presionit dhe uljen e temperaturave brenda.
“Trajektorja po shkon në drejtimin e duhur për herë të parë që nga e enjtja", tha senatori i shtetit të Kalifornisë, Thomas Umberg.
Zyrtarët thanë se ende nuk mund të përcaktonin se kur të evakuuarit e mbetur do të lejoheshin të ktheheshin në shtëpi.
Guvernatori i Kalifornisë, Gavin Newsom, tha se një deklaratë federale e emergjencës e miratuar nga administrata e presidentit Donald Trump do të mbështeste banorët e zhvendosur dhe bizneset e prekura.