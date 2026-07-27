Mijëra njerëz mbeten të zhvendosur pasi zjarret mbeten jashtë kontrollit në Francë dhe Spanjë

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27 korrik 2026•Përditësim: 27 korrik 2026
Zjarret mbetën jashtë kontrollit në disa pjesë të Francës dhe Spanjës të hënën, ndërsa autoritetet vazhduan përpjekjet për shuarjen e zjarrit dhe paralajmëruan se një valë e re e të nxehtit mund të komplikojë më tej operacionet, raporton Anadolu.
Në Francë, më shumë se 220.000 njerëz ishin evakuuar nga rajoni Gironde, ndërsa dhjetëra mijëra mbetën të evakuuar ose të mbyllur në Spanjën qendrore ndërsa zjarrfikësit luftuan me zjarre të shumta të mëdha.
- Francë
Në Francën jugperëndimore, zjarri masiv në Gironde, i cili shpërtheu afër Saumos të mërkurën, ka djegur rreth 42.000 hektarë dhe ka detyruar evakuimin e rreth 220.000 njerëzve, sipas autoriteteve franceze.
Ministri i Brendshëm francez, Laurent Nunez, tha se zjarri ishte "stabilizuar, megjithëse ende i pa kontrolluar", duke i kërkuar publikut të shmangë udhëtimin në zonën e Gironde derisa zjarrfikësit të vënë situatën nën kontroll.
Ai tha se 13.566 zjarre ose shpërthime zjarri ishin regjistruar që nga fillimi i sezonit, me 116.085 hektarë të djegur në mbarë vendin.
Nunez shtoi se Franca kishte përforcuar aftësitë e saj të shuarjes së zjarrit me një flotë prej 67 avionësh, duke përfshirë 12 bombardues uji Canadair, tetë avionë Dash, 10 helikopterë me qira dhe gjashtë avionë të marrë me qira, duke e përshkruar atë si një nga flotat më të mëdha të zjarrfikësve në Evropë.
Autoritetet thanë se 84 zjarrfikës janë lënduar duke luftuar zjarrin në Gironde. Zjarret në Haute-Corse, Var, Hautes-Alpes dhe Landes mbeten gjithashtu aktive.
- Spanjë
Në Spanjë, kryeministri Pedro Sanchez paralajmëroi se do të prisnin orë "të vështira dhe komplekse", ndërsa vendi po përgatitet për një tjetër valë të nxehti, ndërsa disa zjarre të mëdha vazhdojnë të digjen.
Zjarri në Vall d'Uixo, në provincën lindore të Castellon, ka djegur më shumë se 7.200 hektarë dhe ka detyruar evakuimin e më shumë se 16.000 njerëzve.
Zjarri në rajonin e Madridit ka djegur rreth 25.000 hektarë dhe mbetet aktiv, ndërsa zjarri fqinj Burgohondo në Avila ka djegur rreth 50.000 hektarë.
Delegati i qeverisë Francisco Martin tha se autoritetet mbetën "me kujdes optimistë", por theksoi se zjarret nuk ishin ende nën kontroll, me përpjekjet e zjarrfikësve të fokusuara në parandalimin e përhapjes së mëtejshme rreth rezervuarit të San Juan dhe bashkive aty pranë.
Sipas autoriteteve rajonale të Madridit, më shumë se 50.000 njerëz mbeten të evakuuar ose të mbyllur për shkak të zjarreve.
Ministria e Tranzicionit Ekologjik të Spanjës tha se kishte vendosur 37 njësi zjarrfikëse, duke përfshirë burime ajrore dhe tokësore, për të luftuar zjarret më të mëdha aktive të vendit.
BE-ja ka aktivizuar Mekanizmin e Mbrojtjes Civile të BE-së për të mbështetur përpjekjet për shuarjen e zjarrit në të dy vendet.
Sipas Komisionit Evropian, Franca ka marrë shtatë avionë zjarrfikës dhe katër helikopterë nga Republika Çeke, Kroacia, Gjermania, Portugalia, Sllovakia, Suedia dhe Turqia.
Spanja ka marrë gjashtë avionë zjarrfikës nga Greqia, Italia dhe Turqia, ndërsa Portugalia ka vendosur gjithashtu 134 zjarrfikës dhe 41 automjete.
Një oficer ndërlidhës i Komisionit Evropian është dërguar në Bordo për të ndihmuar në koordinimin e ndihmës me autoritetet franceze.
Komisioni vuri në dukje gjithashtu se ekipet ndërkombëtare të zjarrfikësve ishin vendosur paraprakisht në Francë dhe Spanjë përpara sezonit të zjarreve nën programin e gatishmërisë së BE-së, duke i lejuar ata të përgjigjen menjëherë pas shpërthimit të zjarreve.