Mijëra ngasës Vespa marrin pjesë në paradën e motoçikletave në kryeqytetin Italian

Abdulbesar Ademi
27 qershor 2026•Përditësim: 27 qershor 2026
Mijëra ngasës Vespa kanë marrë pjesë në një paradë masive motoçikletash nëpër kryeqytetin italian romë, duke mbushur rrugët historike me një procesion shumëngjyrësh të një prej produkteve më ikonike të vendit, raporton Anadolu.
Ngjarja festoi trashëgiminë e pasur të skuterëve Vespa, e krijuar fillimisht në vitin 1946 pas Luftës së Dytë Botërore. E konceptuar si një mjet transporti i përballueshëm dhe praktik për një vend që po rindërtohej, ajo është shndërruar në një nga simbolet më të njohura të dizajnit italian në botë.
Pjesëmarrës nga pjesë të ndryshme të botës u bashkuan në paradë, duke kaluar me skuterët e tyre klasik dhe modern pranë disa prej monumenteve më të njohura të Romës, përfshirë Koloseumin, Via dei Fori Imperiali dhe Circus Maximus.
Një shumëllojshmëri skuterësh Vespa me ngjyra, modele të vjetra dhe dizajne të personalizuara tërhoqi vëmendjen e turistëve dhe banorëve, të cilët mbushën rrugët për të parë dhe fotografuar paradën.