Mijëra kitaristë në Poloni dështojnë të thyejnë rekordin Guinness

Abdulbesar Ademi
01 Maj 2026•Përditësim: 01 Maj 2026
Mijëra muzikantë u mblodhën në sheshin historik kryesor në qytetin polak Wroclaw, në një përpjekje për të thyer një rekord botëror Guinness, raporton Anadolu.
Kitaristë amatorë dhe profesionistë interpretuan njëkohësisht këngën ikonike “Hey Joe” të Jimi Hendrix, duke e shndërruar sheshin në një orkestër gjigante.
Sipas numërimit zyrtar, 7.649 kitaristë morën pjesë në performancën e këtij viti, duke mbetur nën shifrën prej 8.122 pjesëmarrësish të nevojshëm për të vendosur një rekord të ri.