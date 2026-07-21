Mijëra hebrenj ultra-ortodoksë protestuan para burgut ushtarak me kërkesën për lirimin e një anëtari të tyre

Tarek Chouiref
21 korrik 2026•Përditësim: 21 korrik 2026
Mijëra protestues hebrenj ultra-ortodoksë u mblodhën jashtë një burgu ushtarak në Izraelin qendror të hënën vonë, në një moment duke thyer gardhin rreth bazës ushtarake ku ndodhet burgu dhe u përleshën me policinë ushtarake gjatë një demonstrate masive që kërkon lirimin e një personi Haredi të burgosur për shmangie të shërbimit ushtarak izraelit, transmeton Anadolu.
Kanali 12 i Izraelit tha se më shumë se 2.000 demonstrues u mblodhën jashtë "Burgut ushtarak 10" pranë qytetit qendror të Kfar Yona-s përpara se të rrëzonin pjesë të gardhit rrethues të objektit.
Protesta u organizua në mbështetje të një anëtari të sektit Gur Hasidic i cili u dënua me 20 ditë burg për shmangie të shërbimit ushtarak, tha transmetuesi.
Yitzhak Goldknopf, kreu i partisë së Judaizmit Tora të Bashkuar dhe një ish-ministër i strehimit dhe ndërtimit, drejtoi demonstratën së bashku me Gur Rebbe-n, sipas transmetuesit publik të Izraelit KAN.
Komuniteti ultra-ortodoks ka vazhduar të protestojë për shërbimin e detyrueshëm ushtarak që kur Gjykata e Lartë e Izraelit vendosi në qershor 2024 se burrat Haredi i nënshtrohen rekrutimit ushtarak dhe urdhëroi pezullimin e financimit shtetëror për institucionet fetare, studentët e të cilëve refuzojnë të regjistrohen.
Mosmarrëveshja është intensifikuar pasi Izraeli vazhdon të mobilizojë rezervistët ndërsa lufton në fronte të shumta, përfshirë Gazën, Libanin, Iranin dhe Bregun Perëndimor të pushtuar.
Hebrenjtë ultra-ortodoksë përbëjnë rreth 13 për qind të popullsisë së Izraelit prej më shumë se 10 milionë banorësh. Shumica e kundërshtojnë shërbimin ushtarak, duke argumentuar se studimi i Torahut me kohë të plotë duhet të ketë përparësi dhe se shërbimi ushtarak kërcënon mënyrën e tyre fetare të jetesës.