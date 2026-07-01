Microsoft pritet të shkurtojë mijëra vende pune në raundin e tretë të madh të pushimeve nga puna

Efe Özkan
01 korrik 2026•Përditësim: 01 korrik 2026
Microsoft planifikon të njoftojë së shpejti shkurtime të vendeve të punës në përpjekje për të ulur kostot, transmeton Anadolu.
Edhe pse shkurtimet parashikohet të jenë më pak se 2,5 për qind e fuqisë punëtore prej 220.000 punonjësish të kompanisë, ato pritet të prekin mijëra punonjës në sektorët e shitjeve, konsulencës dhe divizionit të lojërave Xbox.
Persona të njohur me çështjen thanë për Business Insider thanë se kompania planifikon t’i njoftojë shkurtimet javën e ardhshme, megjithëse koha e saktë mund të ndryshojë.
Disa prej punonjësve të prekur do të marrin menjëherë oferta për role të reja, thanë burimet.
Kjo lëvizje do të shënojë raundin e tretë të madh të shkurtimeve brenda pak më shumë se një viti, pasi Microsoft shkurtoi 6.000 vende pune në maj të vitit të kaluar dhe edhe 9.000 të tjera apo rreth 4 për qind e fuqisë punëtore në muajin korrik.