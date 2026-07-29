Mianmari miraton ligjin kundër mashtrimeve online me dënim me vdekje dhe ngrirje të shpejtë të llogarive bankare

Faisal Mahmud
29 korrik 2026•Përditësim: 29 korrik 2026
Parlamenti i Mianmarit ka miratuar një projektligj kundër mashtrimeve online që parashikon dënime të ashpra, kontrolle të shpejta financiare dhe zgjerim të kompetencave të mbikëqyrjes, ndërsa autoritetet synojnë të frenojnë industrinë e mashtrimeve kibernetike me vlerë miliarda dollarë në vend, transmeton Anadolu.
Projektligji u miratua të martën gjatë një seance të përbashkët të Pyidaungsu Hluttaw në kryeqytetin Naypyidaw, sipas gazetës shtetërore "Global New Light of Myanmar".
Kryetari i parlamentit, Aung Lin Dwe, njoftoi se ligjvënësit e kishin miratuar në tërësi legjislacionin pasi zgjidhën dispozitat e kontestuara mes dy dhomave.
Sipas ligjit, autoritetet duhet të krijojnë një linjë telefonike 24-orëshe dhe një sistem ankesash online për viktimat, sipas një drafti të publikuar në muajin maj në gazetën shtetërore.
Bankat mund të ngrijnë llogaritë e dyshuara për mashtrim brenda 15 minutash pas verifikimit, ndërsa llogaritë e dyshimta mund të pezullohen deri në 72 orë.
Viktimat duhet ta raportojnë rastin brenda 24 orëve, pas së cilës policia duhet të regjistrojë menjëherë një raport fillestar të informacionit.
Projektligji gjithashtu kërkon që bankat, ofruesit e pagesave celulare, operatorët e telekomunikacionit dhe ofruesit e shërbimeve të internetit të shkëmbejnë të dhëna përmes një baze të centralizuar informacioni. Sistemi do të monitorojë në kohë reale llogaritë bankare, kartat SIM, adresat IP, regjistrat telefonikë dhe rrjedhat financiare.
Personat e dënuar për drejtimin e qendrave të mashtrimit, mashtrime me kriptomonedha, rekrutimin e punëtorëve ose trafikimin e njerëzve në operacione mashtrimi përballen me dënime nga 10 vjet burg deri në burgim të përjetshëm.
Dhuna, tortura ose ndalimi i paligjshëm i lidhur me operacionet e mashtrimit mund të dënohet me burgim të përjetshëm ose dënim me vdekje, ndërsa dënimi kapital është i detyrueshëm kur këto veprime shkaktojnë vdekjen e personave.
Legjislacioni vjen në një kohë kur qendrat e mashtrimeve janë zgjeruar në Mianmarin e prekur nga konflikti, ku punëtorët e trafikuar kanë raportuar abuzime dhe punë të detyruar.