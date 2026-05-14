Merz kërkon mbrojtje më të fortë dhe më pak varësi: Evropa është zgjuar

Ayhan Şimşek
14 Maj 2026•Përditësim: 14 Maj 2026
Kancelari gjerman, Friedrich Merz, ka deklaruar se Evropa ishte “gabuar” kur besonte se vlerat e saj mund të garantonin vetvetiu paqe dhe siguri, duke argumentuar se Bashkimi Evropian duhet të forcojë fuqinë e tij ekonomike dhe ushtarake për të përballuar sfidat globale në rritje, transmeton Anadolu.
“Evropa është zgjuar. Evropa po forcohet ekonomikisht dhe në aspektin e politikës së sigurisë”, tha Merz në ceremoninë e Çmimit Ndërkombëtar Karli i Madh në Aachen.
Merz argumentoi se blloku evropian mund të ketë ndikim ndërkombëtar vetëm përmes fuqisë së kombinuar ekonomike dhe ushtarake, duke riafirmuar mbështetjen e Evropës për Ukrainën kundër Rusisë.
“Ne në Evropë jemi mbështetur shumë në të kaluarën në besimin se fuqia e ideve humaniste evropiano-perëndimore do ta transformonte botën në mënyrë magjike në një hapësirë lirie dhe paqeje. Kemi gabuar”, tha ai.
Kancelari gjerman tha se Evropa duhet të largohet nga ajo që ai e quajti “optimizëm i rremë”, ndërsa vazhdon të mbrojë një rend ndërkombëtar të bazuar në rregulla.
“Evropa ka mundësinë të marrë pjesë në formësimin e rendit të ri botëror në mënyrë që ai të udhëhiqet nga norma dhe rregulla dhe jo nga arbitrariteti dhe ligji i të fortit. Ne e kemi atë mundësi”, tha ai.
Ai shtoi se BE-ja po krijon partneritete të reja tregtare në mbarë botën për të ulur varësitë strategjike dhe për të forcuar pozicionin e saj global.
Merz gjithashtu vlerësoi ish-kryeministrin italian, Mario Draghi, i cili mori Çmimin Karli i Madh, për propozimet e tij për reformimin e BE-së në kushtet e konkurrencës globale në rritje.
Ai tha se udhëheqësit evropianë kanë përqafuar rekomandimet kryesore nga raporti i Draghi-t mbi konkurrueshmërinë evropiane dhe po punojnë për reforma që synojnë forcimin e ekonomisë dhe unitetit të bllokut.