Meloni thekson angazhimin për të qëndruar me Ukrainën në bisedimet me Zelenskyyn

Burç Eruygur
08 korrik 2026•Përditësim: 08 korrik 2026
Kryeministrja italiane, Giorgia Meloni theksoi të mërkurën përkushtimin e vendit të saj për të qëndruar pranë Ukrainës në një takim me presidentin ukrainas, Volodymyr Zelenskyy, në kryeqytetin turk Ankara, në margjinat e samitit të NATO-s, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë thuhet se Meloni konfirmoi se Italia do të vazhdojë të ofrojë ndihmë për popullin ukrainas, me një fokus të veçantë në masat për të forcuar qëndrueshmërinë e infrastrukturës energjetike.
Meloni dhe Zelenskyy mbërritën në Ankara të martën për samitin dy-ditor të NATO-s, i cili fokusohet në zbatimin e angazhimeve për shpenzimet e mbrojtjes të rënë dakord në samitin e vitit 2025, duke mbështetur mbështetjen ushtarake për Ukrainën dhe zgjerimin e prodhimit industrial të mbrojtjes.
Pas mbërritjes së tij, Zelenskyy shkroi në kompaninë amerikane të mediave sociale X se "punë e rëndësishme" pritej dhe se Ukraina priste një samit "të fortë dhe produktiv".
"Tani nevojiten vendime që do të ofrojnë mbrojtje më të madhe për popullin tonë, më shumë aftësi për mbrojtjen tonë dhe bashkëpunim edhe më të fortë të sigurisë midis Ukrainës, Evropës dhe SHBA-së," tha ai, duke shtuar se ishin planifikuar afro 20 takime dypalëshe.