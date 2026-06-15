Meloni takon në Romë homologen japoneze për të "thelluar partneritetin strategjik" Itali-Japoni

Faisal Mahmud
15 qershor 2026•Përditësim: 15 qershor 2026
Kryeministrja italiane, Giorgia Meloni, u takua me kryeministren japoneze, Sanae Takaichi, në Romë të hënën, ndërsa të dy udhëheqëset kërkuan të forconin bashkëpunimin dypalësh për sigurinë, qëndrueshmërinë ekonomike dhe sfidat globale përpara samitit të Grupit të Shtatë (G7) të kësaj jave në Francë, transmeton Anadolu.
Takimi, i mbajtur në Villa Doria Pamphilj, erdhi mes bashkëpunimit në rritje midis Romës dhe Tokios pas ngritjes së marrëdhënieve të tyre në një "partneritet të veçantë strategjik" në fillim të këtij viti.
Sipas gazetës italiane të lajmeve gjeopolitike Decode39, vizita e kryeministres Takaichi pasqyron përpjekjet e Japonisë për të zgjeruar bashkëpunimin me partnerët evropianë për sigurinë ekonomike, zinxhirët e furnizimit dhe stabilitetin Indo-Paqësor ndërsa konkurrenca gjeopolitike globale intensifikohet.
Bisedimet pritet të bazohen në marrëveshjet e arritura gjatë vizitës së Melonit në Tokio në janar, kur të dy krerët u zotuan të thellojnë bashkëpunimin në fushën e mbrojtjes, mineraleve kritike, teknologjisë dhe politikës industriale.
Italia dhe Japonia po punojnë gjithashtu ngushtë përmes Programit Global Combat Air (GCAP), një projekt i përbashkët i avionëve luftarakë që përfshin Mbretërinë e Bashkuar.
Vizita e Takaichi në Romë është pjesë e një turneu më të gjerë evropian që përfshin bisedime me kryeministrin britanik Keir Starmer përpara samitit të G7 në Evian, Francë.
Italia e ka zgjeruar gjithnjë e më shumë angazhimin e saj në Indo-Paqësorin nën qeverinë e Melonit, ndërsa Japonia ka kërkuar partneritete më të ngushta me demokracitë evropiane mes shqetësimeve për sigurinë rajonale, qëndrueshmërinë ekonomike dhe dobësitë e zinxhirit të furnizimit.
Analistët thonë se partneriteti në rritje Romë-Tokio reflekton interesa të përbashkëta në reduktimin e varësive strategjike dhe forcimin e bashkëpunimit midis vendeve me të njëjtin mendim.
Nuk u publikuan detaje të menjëhershme për ndonjë marrëveshje të re të arritur gjatë takimit të së hënës.