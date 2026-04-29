Meloni: Shpenzimet e mbrojtjes mbeten prioritet, por tani prioriteti është ekonomia

Şeyma Erkul Dayanç
29 Prill 2026•Përditësim: 29 Prill 2026
Kryeministrja italiane, Giorgia Meloni, deklaroi se nuk e ka ndryshuar pozicionin e saj për rritjen e shpenzimeve të mbrojtjes, por theksoi se Italia tani përballet me prioritete të tjera, transmeton Anadolu.
“Nuk e kam ndryshuar mendjen... për çështjen e shpenzimeve të mbrojtjes. Unë marr përgjegjësi për këtë sepse e di që nuk është një çështje shumë popullore”, tha Meloni në një konferencë për shtyp pas mbledhjes së Kabinetit të martën, sipas njoftimit nga agjencia e lajmeve ANSA
Kryeministrja e Italisë u shpreh se “njerëzit e përgjegjshëm duhet të bëjnë gjithashtu atë që është e drejtë, jo vetëm atë që është menjëherë popullore,” duke përsëritur se shpenzimet e mbrojtjes mbeten “një prioritet absolut”. Megjithatë, ajo shtoi se fokusi aktual duhet të jetë te kushtet ekonomike.
“Sot duhet të prioritizoj atë që po ndodh në nivelin ekonomik, sepse nëse nuk kam më një komb, nuk ka nevojë që unë ta mbroj atë,” tha ajo.
Meloni theksoi gjithashtu se qeveria do të përpiqet të balancojë angazhimet e saj bazuar në prioritete. “Mbase nuk do të bëjmë gjithçka që mund të kishim bërë ose duhej të bënim, le të përpiqemi t'i përshtatim mundësitë tona”, shtoi ajo.