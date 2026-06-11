Meloni kërkon që BE-ja të udhëheqë bisedimet për paqen në Ukrainë, bën thirrje për negociator të vetëm

Giada Zampano
11 qershor 2026•Përditësim: 11 qershor 2026
Kryeministrja e Italisë, Giorgia Meloni tha se Evropa duhet të marrë rol të drejtpërdrejtë dhe të unifikuar në formësimin e çdo bisede të ardhshme paqeje midis Rusisë dhe Ukrainës, duke argumentuar se Bashkimi Evropian (BE) nuk mund të mbështetet vetëm te SHBA-ja dhe se duhet të emërojë negociator të vetëm për të përfaqësuar bllokun, raporton Anadolu.
Duke folur para parlamentit përpara mbledhjes së ardhshme të Këshillit të BE-së dhe samitit të Grupit të Shtatë (G7), Meloni paraqiti atë që e përshkroi si nevojën që Evropa të shkojë përtej një strategjie të bazuar vetëm në qëndrimin e vendosur ndaj Moskës dhe të marrë përgjegjësi më të madhe në diplomaci.
"Në çdo skenar serioz paqeje midis Ukrainës dhe Rusisë, disa kushte varen nga Evropa, kanë të bëjnë me Evropën dhe ndikojnë në Evropë dhe i takon Evropës t'i negociojë ato", tha ajo duke theksuar se koordinimi me aleatët "nuk duhet të nënkuptojë delegim".
Meloni tha se partnerët perëndimorë duhet të vazhdojnë të punojnë së bashku për të ndërtuar "garanci të forta sigurie për Ukrainën" ndërsa paralajmëroi se formatet e fragmentuara diplomatike rrezikojnë të dobësojnë zërin e Evropës dhe të krijojnë konfuzion.
Ajo bëri thirrje për identifikimin e një përfaqësuesi që gëzon besimin dhe mandatin e të gjitha vendeve anëtare të BE-së për të siguruar një angazhim koherent. Komentet e saj vijnë ndërsa Evropa vazhdon të debatojë rolin e saj në përfundimin e luftës së shkaktuar nga lufta e Rusisë kundër Ukrainës, e cila ka riformësuar rendin e sigurisë në kontinent dhe ka nxitur mbështetje të vazhdueshme ushtarake dhe financiare perëndimore për Kievin.
"The Financial Times" raportoi se figura si ish-kancelarja gjermane Angela Merkel ose ish-kryeministri italian Mario Draghi po shqyrtohen për të përfaqësuar BE-në në bisedimet me Moskën. Ndërkohë, presidenti rus Vladimir Putin propozoi ish-kancelarin gjerman Gerhard Schroeder si negociator të mundshëm.
Ndërsa vendet evropiane janë rreshtuar kryesisht me përpjekjet e udhëhequra nga SHBA-ja për të izoluar Moskën, fuqitë kryesore, përfshirë Francën, Gjermaninë dhe Mbretërinë e Bashkuar, herë pas here kanë ndjekur kanalet e tyre diplomatike ose janë bashkuar me formate të ndryshme që synojnë të eksplorojnë një rrugë drejt negociatave, shpesh pa një zë të vetëm të BE-së.
Meloni kritikoi qasje të tilla, duke thënë se "ecja me prova dhe gabime me formate të ndryshueshme që nuk janë mjaftueshëm përfaqësuese prodhon vetëm fragmentim, konfuzion dhe dobësi". Ajo paralajmëroi kundër asaj që e quajti "verbëri diplomatike ose vetëpërjashtim", duke argumentuar se mbrojtja e sovranitetit të Ukrainës dhe e së drejtës ndërkombëtare nuk duhet të pengojë mbajtjen e kanaleve të komunikimit të hapura dhe ndjekjen e dialogut të orientuar drejt rezultateve konkrete.
Liderja italiane ka mbështetur prej kohësh një rol më të fortë diplomatik evropian, duke e konsideruar atë thelbësor për të siguruar që interesat e kontinentit të përfaqësohen drejtpërdrejt në çdo marrëveshje të mundshme në të ardhmen.