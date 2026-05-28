Meloni kërkon fleksibilitet më të madh të buxhetit të BE-së mes goditjes nga lufta me Iranin

Beyza Binnur Dönmez
28 Maj 2026•Përditësim: 28 Maj 2026
Kryeministrja italiane, Giorgia Meloni, ka përsëritur thirrjet që Bashkimi Evropian (BE) të lejojë fleksibilitet më të madh buxhetor për masat që synojnë zbutjen e goditjes nga rritja e çmimeve të energjisë të shkaktuar nga lufta me Iranin, transmeton Anadolu.
Duke folur për televizionin Mediaset, Meloni tha se i njëjti fleksibilitet që aktualisht zbatohet për shpenzimet e mbrojtjes sipas rregullave fiskale të BE-së duhet të zgjerohet edhe për të mbështetur familjet dhe bizneset që po përballen me rritjen e kostove të energjisë.
“Nuk mund t’u themi qytetarëve se ka para vetëm për mbrojtjen”, tha Meloni.
Ajo shtoi se megjithëse mbështet fuqishëm rritjen e shpenzimeve për mbrojtje si nga Italia ashtu edhe nga Evropa, qeveritë duhet gjithashtu t’u përgjigjen presioneve ekonomike me të cilat përballen qytetarët dhe kompanitë.
“Nëse përballë krizave nuk jemi në gjendje të japim përgjigje për qytetarët dhe bizneset, rrezikojmë që në këtë vend të mos mbetet asgjë për t’u mbrojtur”, tha ajo.
Meloni tha se Evropa duhet “të kërkojë një ekuilibër” midis prioriteteve të mbrojtjes dhe masave të mbështetjes ekonomike.
Qeveritë evropiane janë përballur me shqetësime të reja lidhur me çmimet e energjisë pas tensioneve të lidhura me Iranin dhe ndërprerjeve që prekin rrugët kryesore rajonale të transportit detar, përfshirë Ngushticën e Hormuzit, një korridor kritik për furnizimet globale me naftë dhe gaz.