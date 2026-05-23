Meksika dhe BE-ja nisin një kapitull të ri në marrëdhënie me marrëveshjen moderne globale

Jorge Antonio Gonzalez Rocha
23 Maj 2026•Përditësim: 23 Maj 2026
Qeveria e Meksikës, së bashku me Komisionin Evropian, festuan modernizimin e një marrëveshjeje që synon integrimin e ekonomive të tyre dhe forcimin e marrëdhënieve të thella në skenën globale, duke shënuar një epokë të re mes dy palëve, transmeton Anadolu.
Qeveria e presidentes meksikane, Claudia Sheinbaum, përshëndeti një delegacion të BE-së të udhëhequr nga presidenti i Këshillit Evropian, Antonio Costa dhe presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, 26 vjet pasi u nënshkrua marrëveshja e parë globale mes palëve.
Sheinbaum, së bashku me ministrin e Punëve të Jashtme, Roberto Velasco Alvarez dhe sekretarin e Ekonomisë, Marcelo Ebrard, festuan marrëveshjen ambicioze sipas së cilës do të eliminohen 99 për qind e tarifave për mallrat meksikane, krahas investimeve shumëmilionëshe evropiane.
“Është vërtet një marrëveshje globale që nga fillimi, sepse përfshin gjithashtu dialog politik, bashkëpunim, investime dhe natyrisht tregti. Sot po e ngremë këtë platformë të gjerë në një nivel të ri”, tha von der Leyen gjatë një ceremonie në Pallatin Kombëtar.
Përveç kësaj, strategjia e investimeve Global Gateway e BE-së do të mobilizojë 5 miliardë euro në Meksikë për projekte të reja të prodhimit të energjisë me erë dhe diell, si dhe për iniciativa të mobilitetit të pastër.
“Forca e asaj që po nënshkruajmë sot, përditësimi dhe modernizimi i Traktatit dhe Marrëveshjes Globale, bazohet në një vizion të prosperitetit të përbashkët, punës së përbashkët dhe zhvillimit të përbashkët. Dhe ashtu si Meksika ka një marrëdhënie me SHBA-në, ne kemi gjithashtu një marrëdhënie me BE-në dhe duam t’i forcojmë të dyja marrëdhëniet”, tha Sheinbaum.
Pjesë e marrëveshjes është edhe forcimi i lidhjeve në strategjitë e sigurisë dhe luftën kundër krimit transnacional.
Para ceremonisë dhe nënshkrimit të marrëveshjeve, ministri meksikan i Sigurisë, Omar García Harfuch, u takua me shefen e politikës së jashtme të BE-së, Kaja Kallas.