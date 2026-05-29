Medvedev: Vendet evropiane nuk do të flenë rahat derisa të vazhdojë lufta

Elena Teslova
29 Maj 2026•Përditësim: 29 Maj 2026
Zëvendëskryetari i Këshillit të Sigurisë Ruse, Dmitry Medvedev, të premten hodhi poshtë kritikat nga vendet evropiane mbi raportet se një dron i dyshuar rus u rrëzua në një ndërtesë banimi në Rumani, duke paralajmëruar se incidente të ngjashme mund të vazhdojnë për sa kohë që shtetet evropiane mbështesin Ukrainën, transmeton Anadolu.
"Sigurisht, është e nevojshme të përcaktohet se i kujt ishte droni," tha Medvedev në platformën e mediave sociale të Rusisë, Max.
"Por në çdo rast, të gjitha vendet e BE-së duhet të heshtin për këtë çështje. Shtetet evropiane janë pjesëmarrëse të drejtpërdrejta në luftën kundër Rusisë dhe askush nuk po debaton më për këtë," shtoi ai.
Ai akuzoi vendet evropiane për furnizimin me armë, komponentë dhe inteligjencë të përdorur në sulmet në territorin rus dhe tha se udhëheqësit evropianë mbajnë përgjegjësi për pasojat e konfliktit.
"Dronët evropianë, pjesët rezervë për to, armë të tjera, për të mos përmendur të dhënat e inteligjencës, marrin pjesë në sulme ndaj vendit tonë çdo ditë. Si rezultat i veprimeve të tyre, ndërtesat e banimit dëmtohen dhe qytetarët tanë paqësorë vriten", tha ai.
Medvedev paralajmëroi gjithashtu se qytetarët e vendeve të BE-së "nuk do të jenë në gjendje të flenë të qetë" ndërsa lufta vazhdon.
"Ata duhet të jenë të përgatitur, kjo do të vazhdojë të ndodhë. Po zhvillohet një luftë!" tha ai.
Ai paralajmëroi gjithashtu se vendet e lidhura me prodhimin e dronëve për Ukrainën ishin vende veçanërisht të rrezikshme.
Vendet perëndimore e dënuan shpejt sulmin, me shefin e NATO-s Mark Rutte që pohoi gatishmërinë e aleancës për të mbrojtur "çdo pëllëmbë të territorit aleat".
"Sjellja e pamatur e Rusisë është një rrezik për të gjithë ne", postoi ai në platformën amerikane të mediave sociale X.
Presidentja e Komisionit të BE-së, Ursula von der Leyen, tha se "lufta e agresionit e Rusisë ka kaluar edhe një vijë tjetër", duke shtuar se blloku do të "vazhdojë të rrisë presionin mbi Rusinë".
Në një deklaratë të veçantë, zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov tha se Presidenti rus, Vladimir Putin ishte në dijeni të incidentit.