Medvedev e vë në dyshim aftësinë e SHBA-së për të qenë ndërmjetës "efektiv" në konflikte

Burç Eruygur
30 Prill 2026•Përditësim: 30 Prill 2026
Zëvendëskreu i Këshillit të Sigurisë së Rusisë, Dmitry Medvedev, vuri në dyshim aftësinë e SHBA-së për të luajtur rol "efektiv" ndërmjetësues në "të gjitha situatat", raporton Anadolu.
"Është vështirë të supozohet se një vend që rrëmben presidentë dhe nis konflikte të tilla mund të veprojë si ndërmjetës efektiv në të gjitha situatat", tha në një forum arsimor në Moskë Medvedev, i cili shërbeu edhe si president i Rusisë.
Deklaratat e tij duket se i referoheshin kapjes së presidentit të Venezuelës, Nicolas Maduro dhe bashkëshortes së tij nga forcat amerikane në janar. Maduro dhe bashkëshortja e tij u transportuan në New York dhe më pas dolën në gjykatë me akuza për trafik droge. Të dy u deklaruan të pafajshëm.
Medvedev i bëri këto komente në përgjigje të një pyetjeje nëse SHBA-ja aktualisht po e përmbush rolin e ndërmjetësit në zgjidhjen e konflikteve komplekse, duke thënë se është "pak e mundshme që një rol i tillë të jetë i lehtë për t'u përballuar".
Ai shtoi se nuk mund të mohohet se "të paktën" administrata aktuale e Presidentit Donald Trump po "përpiqet të bëjë diçka në këtë drejtim".
Medvedev gjithashtu kritikoi administratën e ish-presidentit amerikan, Joe Biden, duke pretenduar se ajo "thjesht ka vënë në lëvizje makinën e luftës dhe e ka financuar konfliktin në masën maksimale".