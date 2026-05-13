Medvedev bën "shaka": Perëndimi është afruar më shumë pas testit të suksesshëm të raketës ruse

Elena Teslova
13 Maj 2026•Përditësim: 13 Maj 2026
Ish-presidenti rus, Dmitry Medvedev përgëzoi të martën me sarkazëm vendet perëndimore pas testimit të suksesshëm të raketës balistike ndërkontinentale "Sarmat" të Rusisë, transmeton Anadolu.
"Uroj të gjithë 'miqtë' perëndimorë të Rusisë për testimin e suksesshëm të sistemit strategjik të raketave 'Sarmat'. Tani ju të gjithë jeni bërë më afër nesh!", tha Medvedev në një postim në platformën ruse të mediave sociale Max.
Medvedev, i cili aktualisht shërben si zëvendëskryetar i Këshillit të Sigurisë së Rusisë, bëri këto komente pasi komandanti i Forcave Strategjike të Raketave, Sergey Karakayev informoi presidentin rus Vladimir Putin për lançimin e suksesshëm të raketës më herët të martën.
"Kjo është raketa më e fuqishme në botë", tha presidenti rus Vladimir Putin në komentet televizive, duke pretenduar se rendimenti i saj i kokave luftarake ishte më shumë se katër herë më i madh se ekuivalentët perëndimorë.
Putini tha se raketa "Sarmat" ka rreze veprimi prej më shumë se 35 mijë kilometrash dhe pretendoi se mund të "depërtojë të gjitha sistemet ekzistuese dhe të ardhshme të mbrojtjes kundër raketave".
Karakayev tha se Forcat e Armatosura Ruse planifikojnë të vendosin në detyrë luftarake regjimentin e parë të pajisur me sistemin raketor "Sarmat" deri në fund të vitit.
Putin njoftoi për herë të parë testimin e sistemit raketor "Sarmat" në vitin 2018.