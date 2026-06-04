Mediat: Trump nuk do t'i japë fund armëpushimit përderisa Irani nuk vret trupa amerikane

Berk Kutay Gökmen
04 qershor 2026•Përditësim: 04 qershor 2026
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump u ka thënë privatisht ndihmësve të tij se nuk do t'i japë fund armëpushimit përderisa Irani nuk vret trupa amerikane, raportoi të mërkurën "The Wall Street Journal" duke cituar zyrtarë amerikanë, transmeton Anadolu.
Ngurrimi i Trumpit për të rindezur konfliktin me Iranin sugjeroi se ai mund të jetë i gatshëm të "përballojë shpërthime më të vogla për javë ose edhe muaj për të shmangur një konflikt më të gjerë në Lindjen e Mesme", tha raporti.
Këtë javë, SHBA-ja dhe Irani shkëmbyen disa nga armiqësitë e tyre më intensive që kur armëpushimi hyri në fuqi në fillim të prillit. Irani nisi raketa dhe dronë që synonin instalimet ushtarake amerikane në të gjithë rajonin si dhe Aeroportin Ndërkombëtar të Kuvajtit, duke rezultuar në një viktimë.
Mosmarrëveshja mbi kontrollin e Ngushticës së Hormuzit ka prishur rëndë tregjet globale të energjisë dhe transportin ndërkombëtar detar. Teherani ka kufizuar tranzitin tregtar përmes rrugës ujore strategjike ndërsa Washingtoni ka zbatuar një bllokadë të rreptë në portet iraniane.
Sekretari i Shtetit i SHBA-së, Marco Rubio i karakterizoi sulmet reciproke si masa mbrojtëse dhe jo si një kthim në konflikt në shkallë të plotë. "Ato po ndodhin në përgjigje të një veprimi iranian", tha Rubio në një seancë dëgjimore në Dhomën e Përfaqësuesve të mërkurën.
“Nëse ata nuk qëllojnë ndaj atyre anijeve, ne nuk qëllojmë, por duhet të përgjigjemi”, shtoi ai.
Megjithatë, raporti theksoi se sulmet e përsëritura kanë “rritur presionin mbi Trumpin dhe kanë hedhur dyshime mbi qëndrueshmërinë afatgjatë të armëpushimit”.
Trumpi ka thënë vazhdimisht se është shumë afër nënshkrimit të një marrëveshjeje për përfundimin e luftës që rihap ngushticën, çmonton punën bërthamore të Iranit dhe eliminon rezervat e uraniumit të pasuruar të vendit.