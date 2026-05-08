Mediat iraniane raportojnë për përleshje sporadike në Ngushticën e Hormuzit

Şahin Demir
08 Maj 2026•Përditësim: 08 Maj 2026
Përleshje sporadike janë raportuar në Ngushticën e Hormuzit mes forcave të armatosura iraniane dhe anijeve amerikane, transmeton Anadolu.
Agjencia iraniane e lajmeve Fars raportoi se përleshjet sporadike kanë vazhduar për disa orë në këtë rrugë ujore strategjike.
Ndërkohë, Komanda Qendrore e SHBA-së (CENTCOM) tha se forcat e saj kanë çaktivizuar dy anije të tjera që dyshohet se kanë shkelur bllokadën në Gjirin e Omanit.
Zhvillimet ndodhën në një moment të tensioneve në rritje në dhe rreth Ngushticës së Hormuzit, pas shkëmbimeve gjatë natës që përfshinë forcat iraniane dhe amerikane.