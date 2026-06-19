Mediat belge: Belgjika importon më shumë gaz rus sesa para luftës në Ukrainë

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19 qershor 2026•Përditësim: 19 qershor 2026
Belgjika ka rritur importet e saj të gazit natyror rus në nivele që nuk ishin parë që para luftës në Ukrainë, sipas të dhënave të Shërbimit Federal të Ekonomisë të cituara nga mediat lokale të premten, transmeton Anadolu.
Shifrat tregojnë se gazi rus përbënte 11,6 për qind të konsumit total të gazit në Belgjikë vitin e kaluar, duke shënuar pjesën më të lartë që nga viti 2019, sipas gazetave belge L'Echo dhe De Tijd.
Rritja vjen pavarësisht përpjekjeve të Bashkimit Evropian për të ulur varësinë nga energjia ruse pas fillimit të luftës në Ukrainë në shkurt 2022.
Ndërsa dërgesat e gazit rus përmes gazsjellësve janë ndalur, importet e gazit natyror të lëngshëm (LNG) përmes transportit detar janë rritur ndjeshëm. Pjesa më e madhe e këtij furnizimi hyn përmes terminalit Fluxys në Zeebrugge, i cili regjistroi 17,6 teravat-orë LNG me origjinë ruse vitin e kaluar — më shumë se totali i kombinuar i katër viteve të mëparshme.
BE-ja vendosi të heqë gradualisht të gjitha importet e gazit rus dhe LNG-së deri në fund të vitit 2027, pas një votimi në Këshillin Evropian, duke forcuar një politikë historike që synon shkëputjen nga ai që dikur ishte furnizuesi kryesor i gazit për bllokun.