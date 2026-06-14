Media iraniane: Vendimi përfundimtar i Iranit për memorandumin me SHBA-në është "nën shqyrtim"

Serdar Dincel
14 qershor 2026•Përditësim: 14 qershor 2026
Vendimi përfundimtar i Iranit lidhur me memorandumin e mundshëm të mirëkuptimit me SHBA-në është “nën shqyrtim”, tha të dielën një burim i njohur me çështjen, transmeton Anadolu.
“Irani ende nuk e ka njoftuar vendimin e tij përfundimtar për memorandumin e propozuar të mirëkuptimit,” ka thënë burimi për agjencinë e lajmeve Fars.
“Shqyrtimi i dimensioneve politike, ligjore dhe teknike të propozimeve ende po vazhdon”, ka shtuar ai.
Sipas Fars, aspekte të ndryshme të marrëveshjes së propozuar po diskutohen si në nivel ekspertësh, ashtu edhe në nivel vendimmarrës.
Presidenti amerikan Donald Trump shkroi në platformën e tij Truth Social të shtunën se një marrëveshje me Iranin është planifikuar të nënshkruhet të dielën.
Kryeministri pakistanez Shehbaz Sharif, vendi i të cilit po ndërmjetëson mes SHBA-së dhe Iranit, gjithashtu tha se marrëveshja mund të finalizohet brenda 24 orëve.
Irani, megjithatë, tha se marrëveshja nuk do të nënshkruhet të dielën, por mund të nënshkruhet në ditët në vijim.
Procesi diplomatik i ndërmjetësuar nga Pakistani është përqendruar në përfundimin e armiqësive mes Teheranit dhe Washingtonit, rihapjen e Ngushticës së Hormuzit për trafikun detar dhe arritjen e një konsensusi mbi programin bërthamor të Iranit.
Zyrtarët iranianë kanë thënë vazhdimisht se një pjesë e madhe e tekstit të propozuar tashmë është dakorduar, ndërsa kanë akuzuar SHBA-në për ngadalësim të progresit përmes ndryshimeve të qëndrimeve dhe deklaratave kontradiktore.