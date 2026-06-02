Media iraniane: Shkëmbimet e mesazheve Iran-SHBA janë ndaluar prej të paktën disa ditësh

Şahin Demir
02 qershor 2026•Përditësim: 02 qershor 2026
Shkëmbimet e mesazheve mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara lidhur me përpjekjet për të arritur një memorandum paraprak mirëkuptimi janë ndalur prej të paktën disa ditësh, raportoi të martën agjencia gjysmëzyrtare e lajmeve Fars, duke cituar një burim të informuar, transmeton Anadolu.
Burimi tha se raportimet e fundit mediatike dhe deklaratat e disa zyrtarëve perëndimorë që paraqesin komunikimet mes Teheranit dhe Washingtonit si të zakonshme “nuk pasqyrojnë realitetin aktual”.
Sipas burimit, shkëmbimet e mesazheve mes dy palëve lidhur me atë që është përshkruar si një memorandum fillestar mirëkuptimi janë pezulluar prej disa ditësh.
Burimi iranian tha se mesazhi i fundit nga Irani drejt Washingtonit ishte një “mesazh publik” për Libanin, i cili mori vëmendje të gjerë ndërkombëtare.
Presidenti i SHBA-së Donald Trump tha të hënën se bisedimet me Iranin po përparojnë “me ritëm të shpejtë”.
“Bisedimet po vazhdojnë, me ritëm të shpejtë, me Republikën Islamike të Iranit”, shkroi Trump në platformën e tij Truth Social.
Agjencia gjysmëzyrtare iraniane e lajmeve Tasnim raportoi gjithashtu të hënën se Teherani kishte pezulluar shkëmbimin e mesazheve me Washingtonin përmes ndërmjetësve, në shenjë proteste ndaj përshkallëzimit ushtarak izraelit në Liban.
Tensionet rajonale janë rritur që nga fundi i shkurtit, pasi Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli kryen sulme ajrore ndaj Iranit, duke vrarë më shumë se 3.000 persona, përfshirë udhëheqësin suprem ajatollah Ali Khamenei, dhe disa komandantë të lartë ushtarakë dhe zyrtarë qeveritarë.
Një armëpushim i ndërmjetësuar nga Pakistani hyri në fuqi më 8 prill, por përpjekjet për të arritur një marrëveshje më të gjerë deri tani kanë dështuar.