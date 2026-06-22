Media iraniane mohon pretendimin e SHBA-së se Irani ka rënë dakord të ripranojë inspektorët e IAEA-së

Şahin Demir
22 qershor 2026•Përditësim: 22 qershor 2026
Një lajm i agjencisë gjysmëzyrtare iraniane Fars të hënën ka mohuar pretendimin e nënpresidentit të SHBA-së, JD Vance, se Teherani ka rënë dakord të lejojë inspektorët e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike (IAEA) të kthehen në vend, transmeton Anadolu.
Duke cituar një burim, agjencia Fars i përshkroi deklaratat e Vance për kthimin e inspektorëve të IAEA-së në Iran si “të pavërteta”.
Burimi ka thënë se gjatë bisedimeve të fundit në Zvicër nuk është diskutuar fare prania e inspektorëve të IAEA-së brenda Iranit.
Lajmi erdhi pasi Vance njoftoi atë që e quajti një përparim të madh në çështjen bërthamore, duke thënë se Irani ka rënë dakord të ftojë inspektorët e IAEA-ssë të kthehen në vend.
“Iranianët kanë rënë dakord të ftojnë inspektorët e IAEA-së përsëri në vendin e tyre. Ky është një moment i rëndësishëm për popullin amerikan dhe hapi i parë drejt çmontimit të përhershëm ose përfundimit të programit të armëve bërthamore në Iran”, tha Vance.
Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme iraniane, Esmaeil Baghaei, tha më herët të hënën se bashkëpunimi me IAEA-në do të vazhdojë sipas masave ekzistuese të sigurisë dhe kuadrit ligjor të brendshëm, duke mohuar se janë bërë zotime të reja gjatë bisedimeve të fundit në Zvicër.