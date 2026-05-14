Media iraniane: Anijet kineze kalojnë në Ngushticën e Hormuzit sipas protokollit të Iranit

Lina Altawell
14 Maj 2026•Përditësim: 14 Maj 2026
Anijet kineze filluan të kalojnë nëpër Ngushticën e Hormuzit të mërkurën mbrëma sipas "protokollit të menaxhimit" të Iranit, njoftoi sot agjencia e lajmeve "Fars", duke cituar një burim të mirëinformuar, transmeton Anadolu.
Burimi tha se mjetet lundruese u lejuan të kalojnë rrugën ujore strategjike pasi iu përmbajtën "protokollit iranian të menaxhimit të ngushticës".
Sipas agjencisë, kalimi i anijeve kineze u lehtësua "bazuar në marrëdhëniet e thella midis dy vendeve dhe partneritetit strategjik" si dhe pas përpjekjeve të ministrit të Jashtëm të Kinës dhe ambasadorit kinez në Iran.
Njoftimi erdhi pasi të dhënat nga platforma e gjurmimit të anijeve "Marine Traffic" treguan se të paktën katër anije të lidhura me Kinën kaluan përmes ngushticës në 24 orët e fundit nëpërmjet korridorit "të sigurt" të lundrimit të Iranit.
Ngushtica e Hormuzit, një nga pikat më kritike detare në botë për dërgesat e naftës dhe gazit, ka mbetur efektivisht e mbyllur për shumicën e anijeve që nga fillimi i luftës SHBA-Izrael kundër Iranit në shkurt, duke ndërprerë rëndë flukset globale të energjisë dhe mallrave.
Një armëpushim hyri në fuqi midis SHBA-së dhe Iranit më 8 prill përmes ndërmjetësimit pakistanez, por bisedimet në Islamabad dështuan të prodhonin marrëveshje të qëndrueshme. Armëpushimi u zgjat më vonë nga presidenti i SHBA-së, Donald Trump, pa afat të caktuar.