Mbrojtja ajrore ruse rrëzon 59 dronë që po i afroheshin Moskës

Elena Teslova
22 qershor 2026•Përditësim: 22 qershor 2026
Kryetari i Bashkisë së Moskës, Sergey Sobyanin tha sot se mbrojtja ajrore ruse ka zmbrapsur një tjetër sulm ukrainas me dronë, me 59 mjete ajrore pa pilot të kapur gjatë natës, transmeton Anadolu.
"Specialistët e shërbimit të urgjencës po punojnë në vendet e rënies së mbetjeve", shkroi Sobyanin në Telegram. Autoriteti i aviacionit civil vendosi përkohësisht kufizime në fluturimet në disa aeroporte që i shërbenin Moskës gjatë sulmit.
Autoritetet nuk raportuan menjëherë viktima apo dëme të konsiderueshme. Ukraina ende nuk ka komentuar mbi pretendimet.
Sulmet me dronë që synojnë Moskën dhe rajonet e tjera ruse janë bërë gjithnjë e më të shpeshta gjatë konfliktit që ka vazhduar që nga viti 2022.
Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelenskyy pranoi se Kievi synon sektorin energjetik të Rusisë, pasi është jashtëzakonisht i rëndësishëm për ekonominë e vendit.