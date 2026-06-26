Mbreti Charles zbulon faturën e taksave prej 17 milionë dollarësh

Aysu Biçer
26 qershor 2026•Përditësim: 26 qershor 2026
Mbreti Charles është bërë monarku i parë britanik që zbulon faturën e tij tatimore, me shifrat e publikuara rishtazi që tregojnë se ai ka paguar 12.9 milionë paund (17 milionë dollarë) në taksë gjatë vitit financiar 2024-2025, transmeton Anadolu.
Sipas BBC-së, niveli i taksave të paguara nga Charles e vendos atë midis 100 taksapaguesve kryesorë të Mbretërisë së Bashkuar. Raporti dhe llogaritë vjetore mbretërore tregojnë gjithashtu se Princi i Uellsit pagoi 7.76 milionë paund taksa gjatë së njëjtës periudhë.
Zbulimet financiare vijnë pasi Shtëpia Mbretërore publikoi detaje të llogarive të saj vjetore, përfshirë informacionin mbi fondet publike dhe shpenzimet zyrtare. U zbulua se Charles dhe Mbretëresha Camilla do të vazhdojnë të jetojnë në Clarence House në vend që të zhvendosen në Pallatin Buckingham.
Llogaritë tregojnë se burimi kryesor i financimit vjetor publik për Shtëpinë Mbretërore, elementi kryesor i Grantit Sovran, gati do të dyfishohet brenda tre viteve në pak më pak se 100 milionë paund (132 milionë dollarë) deri në 2027-2028.
Granti Sovran për 2024-2025 ishte 86.3 milionë paund (114 milionë dollarë), me 51.8 milionë paund (68 milionë dollarë) të ndara për shpenzimet bazë dhe 34.5 milionë paund (46 milionë dollarë) financim të mëtejshëm për rinovimin e Pallatit Buckingham.
Pasi të përfundojë puna e rinovimit, granti i përgjithshëm do të bie nga 137.9 milionë paund (182 milionë dollarë) në 99.9 milionë paund (132 milion dollarë), megjithëse të dyja shifrat mbeten dukshëm më të larta se në vitet e mëparshme.
Granti Sovran financon shpenzimet e funksionimit të monarkisë, përfshirë personelin, udhëtimin për angazhimet mbretërore dhe shpenzimet zyrtare të shtëpisë si pritjet dhe mirëmbajtjen e pallateve.