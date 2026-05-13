Mbreti Charles: Britania përballet me rreziqe në rritje nga një botë gjithnjë e më e rrezikshme

Burak Bir
13 Maj 2026•Përditësim: 13 Maj 2026
Mbreti Charles III tha sot se Britania e Madhe përballet me rreziqe në rritje nga një "botë gjithnjë e më e rrezikshme dhe e paqëndrueshme", duke përmendur konfliktin në Lindjen e Mesme si një shembull të kohëve të fundit, transmeton Anadolu.
"Një botë gjithnjë e më e rrezikshme dhe e paqëndrueshme kërcënon Mbretërinë e Bashkuar me konfliktin në Lindjen e Mesme, vetëm shembulli më i fundit", tha Charles gjatë fjalimit në hapjen shtetërore të Parlamentit.
Ai theksoi se çdo element i sigurisë së energjisë, mbrojtjes dhe ekonomisë së vendit do të testohet. "Ministrat e mi do të marrin vendime që mbrojnë sigurinë e energjisë, mbrojtjes dhe ekonomike të Mbretërisë së Bashkuar", shtoi Charles.
Mbreti britanik tha se qeveria do të ndërmarrë hapa të rinj për të përmirësuar marrëdhëniet me Bashkimin Evropian. "Ministrat e mi do të prezantojnë legjislacion për të përfituar nga mundësitë e reja tregtare, përfshirë një projektligj për të forcuar lidhjet me BE-në", shtoi ai.
Charles më tej shtoi se qeveria do të kërkojë të përmirësojë marrëdhëniet me partnerët evropianë si një hap jetësor në forcimin e sigurisë evropiane. "Do të vazhdoj të promovojë paqen afatgjate në Lindjen e Mesme dhe zgjidhjen me dy shtete në Izrael dhe Palestinë", theksoi ai.
Sipas tij, siguria energjetike e vendit kërkon investime dhe reforma afatgjata, "siç e kanë demonstruar ngjarjet e fundit në Lindjen e Mesme".