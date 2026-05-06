Mbretëria e Bashkuar po punon për kthimin e shtetasve nga anija turistike e goditur nga shpërthimi i hantavirusit

Burak Bir
06 Maj 2026•Përditësim: 06 Maj 2026
Sekretarja e jashtme e Mbretërisë së Bashkuar, Yvette Cooper, ka bërë të ditur se autoritetet po punojnë me urgjencë për kthimin e 19 pasagjerëve britanikë dhe katër anëtarëve britanikë të ekuipazhit që ndodhen në anijen turistike MV Hondius, pas një shpërthimi të hantavirusit në Oqeanin Atlantik, transmeton Anadolu.
“Shpërthimi i hantavirusit është shumë serioz dhe tepër stresues për të prekurit dhe familjet e tyre”, tha Cooper.
Ajo theksoi se reagimi i Mbretërisë së Bashkuar po udhëhiqet nga Agjencia e Sigurisë Shëndetësore e Mbretërisë së Bashkuar (UKHSA), në bashkëpunim me Organizatën Botërore të Shëndetësisë (OBSH).
“Zyra e Jashtme po punon urgjentisht për të mbështetur punën e UKHSA-së jashtë vendit dhe për të siguruar që të gjithë shtetasit britanikë në MV Hondius të kthehen në shtëpi në mënyrë të sigurt, me mbrojtjen e duhur për shëndetin publik”, tha Cooper.
Ajo shtoi se zyrtarët e Zyrës së Jashtme janë në kontakt të ngushtë me homologët holandezë dhe spanjollë dhe po bashkëpunojnë me vende të tjera për të lehtësuar evakuimet mjekësore, për të mbështetur territoret jashtë vendit dhe për të kthyer sa më shpejt shtetasit britanikë.
Anija turistike holandeze, me rreth 150 pasagjerë, u godit nga shpërthimi i hantavirusit pranë brigjeve të Kepit Verde, ku janë raportuar tre viktima.
MV Hondius ishte në një udhëtim njëjavor polar nga Argjentina drejt Antarktidës përpara se të lundronte drejt Kepit Verde.