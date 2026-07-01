Mbretëria e Bashkuar do të vendosë gjoba deri në 80 mijë dollarë në kuadër të goditjes ndaj punësimit të paligjshëm

Aysu Biçer
01 korrik 2026•Përditësim: 01 korrik 2026
Punëdhënësit në Mbretërinë e Bashkuar që punësojnë punëtorë të paligjshëm si shpërndarës ushqimi apo punëtorë ndërtimi do të përballen me gjoba deri në 60 mijë paund (rreth 80 mijë dollarë) për çdo punëtor të paligjshëm ose me rrezikun e deri në pesë vjet burgim, transmeton Anadolu.
“Nga 1 tetori, punëdhënësit që kapen duke punësuar punëtorë të paligjshëm si shpërndarës ushqimi apo punëtorë ndërtimi do të përballen me gjoba deri në 60 mijë paund për çdo punëtor të paligjshëm ose me deri në pesë vjet burgim”, tha Ministria e Brendshme e vendit.
Deklarata gjithashtu theksoi se kompanitë që operojnë në ekonominë e platformave digjitale do të jenë ligjërisht të detyruara të sigurojnë kryerjen e kontrolleve për të drejtën e punësimit të punonjësve të tyre.