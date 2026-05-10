Mbretëresha Mathilde e Belgjikës mbërrin në Stamboll me delegacionin e misionit ekonomik

Sorvar Alam
10 Maj 2026•Përditësim: 10 Maj 2026
STAMBOLL (AA) – Mbretëresha e Belgjikës, Mathilde, mbërriti të dielën në Stamboll, duke udhëhequr një mision ekonomik të nivelit të lartë që synon forcimin e lidhjeve tregtare dhe investuese mes Brukselit dhe Ankarasë, raporton Anadolu.
Aeroplani që transportonte delegacionin belg u ul në Aeroportin e Stambollit në mesditë, ku mbretëresha dhe zyrtarët shoqërues u pritën nga ministrja turke e Familjes dhe Shërbimeve Sociale Mahinur Ozdemir Goktas dhe zyrtarë të tjerë.
Delegacioni që shoqëron mbretëreshën përfshin zëvendëskryeministrin dhe ministrin e Jashtëm belg Maxime Prevot, ministrin e Mbrojtjes Theo Francken, i cili është gjithashtu përgjegjës për tregtinë e jashtme, kryeministrin e Rajonit të Brukselit Boris Dillies, kryeministrin e Rajonit Flaman Matthias Diependaele, si dhe zëvendëspresidentin e Rajonit Valon Pierre-Yves Jeholet.
Në vizitë po marrin pjesë gjithashtu gjithsej 428 përfaqësues nga sektori privat.
Vizita, e cila zgjat nga 10 deri më 14 maj, pritet të shfaqë vullnetin e përbashkët të të dy vendeve për të forcuar më tej marrëdhëniet Turqi-Belgjikë, të cilat kohët e fundit kanë fituar vrull, veçanërisht përmes diversifikimit të fushave të bashkëpunimit dhe zgjerimit gjithëpërfshirës të marrëdhënieve ekonomike dhe tregtare.
Në kuadër të misionit, pritet të shqyrtohen mundësi investimi dhe biznesi në sektorë kyç si energjia, industria e mbrojtjes, aviacioni, logjistika, shëndetësia dhe shkencat e jetës, bankat, teknologjia dhe digjitalizimi.
Programi gjithashtu pritet të përfshijë vizita në kompani, takime dypalëshe dhe kontakte biznes-me-biznes (B2B) ndërmjet firmave nga të dy vendet.
Gjatë vizitës pritet të mbahet edhe Forumi Ekonomik Turqi-Belgjikë, ndërsa parashihet të nënshkruhen marrëveshje dhe dokumente ndërqeveritare në fushat e mbrojtjes, aviacionit dhe sigurimeve shoqërore, krahas marrëveshjeve ndërmjet përfaqësuesve të sektorit privat.
Misioni pritet gjithashtu të nxjerrë në pah arritjet e komunitetit turk në Belgjikë, i cili është bërë pjesë integrale e shoqërisë belge dhe kontribuon ndjeshëm në jetën ekonomike dhe sociale të vendit.
Ministrat pjesëmarrës në delegacion pritet të takohen me homologët e tyre turq, ndërsa delegacioni do të zhvillojë kontakte edhe me përfaqësues të ndryshëm të sektorit publik dhe privat në Stamboll dhe Ankara.
- Marrëdhëniet Turqi-Belgjikë
Marrëdhëniet ndërmjet Turqisë dhe Belgjikës, të cilat tradicionalisht kanë mbetur në një nivel pozitiv, kanë marrë hov të mëtejshëm në dritën e zhvillimeve të fundit rajonale dhe globale, me rritjen e kontakteve për bashkëpunim më të ngushtë në vitet e fundit.
Bisedimet ndërmjet dy vendeve janë fokusuar në vlerësimin e mundësive të bashkëpunimit në fusha që pritet të formësojnë të ardhmen e marrëdhënieve dypalëshe, përfshirë ekonominë dhe tregtinë, mbrojtjen, energjinë dhe ndërlidhjen, si dhe në forcimin e bashkëpunimit brenda NATO-s dhe Bashkimit Evropian përballë sfidave të përbashkëta.
Vëllimi i tregtisë dypalëshe ndërmjet Turqisë dhe Belgjikës arriti në 9,2 miliardë dollarë në vitin 2025, përfshirë 5 miliardë dollarë eksporte turke dhe 4,2 miliardë dollarë importe.
Investimet belge në Turqi arritën në 9,3 miliardë dollarë nga viti 2002 deri në janar 2026, ndërsa investimet turke në Belgjikë arritën në 490 milionë dollarë gjatë së njëjtës periudhë.
Rreth 300 mijë shtetas turq që jetojnë në Belgjikë shërbejnë si një urë e rëndësishme ndërmjet dy vendeve dhe japin kontribut të dukshëm në jetën ekonomike dhe sociale të Belgjikës.
- Vizitat e “Misionit Ekonomik” të Belgjikës
Vizitat e “Misionit Ekonomik” të Belgjikës, të organizuara dy herë në vit, konsiderohen si një nga nismat më të rëndësishme të diplomacisë ekonomike të vendit me një dimension të fortë politik.
Këto misione zakonisht përfshijnë një sërë aktivitetesh të përqendruara në sektorët kyç të marrëdhënieve ekonomike dypalëshe me vendin mikpritës dhe synojnë të promovojnë mundësi konkrete bashkëpunimi.
Belgjika kishte organizuar më parë një vizitë të “Misionit Ekonomik” në Turqi në vitin 2012. Në atë kohë, misioni drejtohej nga Philippe, atëherë princ i kurorës, ndërsa mbretëresha Mathilde e shoqëronte si princeshë Mathilde.