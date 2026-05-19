Mbipopullimi i burgjeve në Itali arrin në mbi 139 për qind, rriten vetëvrasjet dhe tensionet

Melike Pala
19 Maj 2026•Përditësim: 19 Maj 2026
Popullsia e burgjeve në Itali ka arritur në 64.436 të burgosur, duke e çuar shkallën aktuale të mbipopullimit në 139,1 për qind, sipas një raporti të publikuar nga shoqata e të drejtave Antigone të martën, transmeton Anadolu.
"Që nga 30 prilli 2026, burgjet italiane mbanin 64.436 të burgosur, krahasuar me një kapacitet rregullator prej 51.265, i cili ka rënë në vetëm 46.318 vende aktuale të disponueshme. Shkalla aktuale e mbipopullimit ka arritur kështu në 139,1 për qind," tha shoqata.
Ajo tha se 73 qendra paraburgimi po funksionojnë me shkallë mbushjeje prej të paktën 150 për qind, ndërsa tetë burgje tejkalojnë kapacitetin 200 për qind.
Raporti ia atribuoi përkeqësimin e kushteve të burgjeve pjesërisht masave të fundit të futura nga administrata e burgjeve të Italisë, duke argumentuar se kufizimet e rritura në lëvizje dhe aktivitete kanë rritur tensionet brenda institucioneve.
Sipas të dhënave të cituara në raport, sulmet kundër oficerëve të burgut u rritën me 12,4 për qind, nga 2.154 në 2.423 raste, ndërsa sulmet midis të burgosurve u rritën me 73 për qind, nga 3.356 incidente në vitin 2021 në 5.812 në vitin 2025.
Incidentet e kategorizuara si prishje të rendit dhe sigurisë në burg u rritën me 27,6 për qind.
Raporti ngriti gjithashtu shqetësime në lidhje me mirëqenien e të burgosurve dhe shëndetin mendor.
Ai tha se të paktën 82 të burgosur vdiqën nga vetëvrasja në vitin 2025, ndërsa 24 vetëvrasje ishin regjistruar që nga fillimi i vitit 2026.
"Në më pak se një vit e gjysmë, 106 të burgosur kanë vdekur nga vetëvrasja", tha raporti, duke shtuar se vdekjet totale në burg arritën në 254 në vitin 2025, shifra më e lartë e regjistruar në dekada.
Patrizio Gonnella, president i Antigone, tha se mbylljet e burgjeve dhe masat më të rrepta të brendshme nuk e kishin përmirësuar sigurinë.
Raporti argumentonte se politikat më të ashpra qeveritare dhe dënimet më të gjata kishin kontribuar në mbipopullim.