Mbi 890 të arrestuar gjatë festimeve të dhunshme të PSG-së në të gjithë Francën

İlayda Çakırtekin
01 Qershor 2026•Përditësim: 01 Qershor 2026
Ministri i Brendshëm francez, Laurent Nunez tha sot se më shumë se 890 persona u arrestuan në të gjithë Francën pasi festimet e triumfit të Paris Saint-Germainit ndaj Arsenalit në Ligën e Kampionëve u shndërruan në festime të dhunshme gjatë fundjavës, transmeton Anadolu.
Duke folur për "France Inter", Nunez tha se autoritetet kryen më shumë se 890 arrestime në të gjithë vendin gjatë periudhës dy-ditore, sipas transmetuesit BFMTV.
Ai tha se shifra përfaqësonte një rritje prej më shumë se 45 për qind krahasuar me vitin e kaluar.
Nunez tha se 178 oficerë policie dhe pjesëtarë të xhandarmërisë u plagosën gjatë trazirave.
Sipas BFMTV, 312 të arrestuarve më pas iu caktua paraburgim.