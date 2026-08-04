Mbi 600 palestinezë të ndaluar nga Izraeli në bastisjet në Bregun Perëndimor gjatë korrikut

Lina Altawell
04 gusht 2026•Përditësim: 04 gusht 2026
Forcat izraelite ndaluan 630 palestinezë gjatë bastisjeve ushtarake në të gjithë Bregun Perëndimor të pushtuar në muajin korrik, si pjesë e fushatave në rritje të arrestimeve që nga fillimi i gjenocidit të Izraelit në Gaza, tha një grup për të drejtat e të burgosurve, transmeton Anadolu.
Gratë, fëmijët dhe ish-të burgosurit ishin mes personave të ndaluar gjatë bastisjeve izraelite, tha Shoqata e të Burgosurve Palestinezë në një deklaratë.
Grupi tha se vala e fundit e arrestimeve e çoi numrin e palestinezëve të ndaluar që nga lufta në Gaza në tetor të vitit 2023 në më shumë se 25.000 persona.
"Fushatat e arrestimeve u shoqëruan me shkelje në rritje, përfshirë marrjet në pyetje në terren, bastisjet e dhunshme gjatë natës në shtëpi, shkatërrimin sistematik të pronës, sulmet ndaj të ndaluarve dhe familjeve të tyre përmes rrahjeve, kërcënimeve dhe poshtërimeve, mbajtjen peng të anëtarëve të familjes, vjedhjen e parave dhe sendeve personale, si dhe ekzekutimet në terren", thuhet në deklaratë.
Shoqata tha se rritja e sulmeve nga pushtuesit ka kontribuar gjithashtu në zgjerimin e fushatës së arrestimeve, veçanërisht në fshatra dhe qytete të synuara nga zgjerimi i vendbanimeve të paligjshme, ku dhjetëra palestinezë u ndaluan gjatë sulmeve të kryera nga pushtuesit nën mbrojtjen e ushtrisë izraelite.
Rreth 9.500 të burgosur palestinezë, përfshirë 92 gra dhe 370 fëmijë, aktualisht mbahen në burgjet izraelite në kushte të rënda, ndërsa dhjetëra prej tyre raportohet se kanë vdekur si pasojë e urisë, torturave dhe neglizhencës mjekësore, sipas organizatave palestineze dhe izraelite për të drejtat e njeriut.
Në vitin 2002, parlamenti izraelit Knesseti miratoi "Ligjin për Luftëtarin e Paligjshëm", i cili lejon mbajtjen e palestinezëve për periudha të pacaktuara pa aktakuzë ose pa paraqitjen e provave të mjaftueshme para një gjykate, sipas Qendrës Al Mezan për të Drejtat e Njeriut.