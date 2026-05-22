Mbi 18 mijë kompani të regjistruara në Damask dhe 1.5 milion refugjatë të kthyer pas heqjes së sanksioneve

Rania R.a. Abushamala
22 Maj 2026•Përditësim: 22 Maj 2026
SHBA-ja tha sot se më shumë se 18 mijë kompani janë regjistruar në Damask dhe 1.5 milion refugjatë janë kthyer në Siri që kur Washingtoni hoqi sanksionet ndaj vendit një vit më parë, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë në kompaninë amerikane të mediave sociale X, ambasada amerikane në Siri tha se SHBA-ja kishin vendosur "t'i jepte Sirisë një shans për madhështi duke hequr sanksionet dhe duke hapur derën për investime".
"Rezultatet flasin vetë: mbi 18 mijë kompani të regjistruara në Damask, 1.5 milion refugjatë të kthyer dhe miliarda dollarë investime të premtuara", tha ambasada.
Ambasada njoftoi lançimin e udhëzuesve gjithëpërfshirës të investitorëve në Siri, duke i përshkruar ato si raporti më i detajuar i inteligjencës së tregut në dispozicion për Sirinë. Udhëzuesit sinjalizojnë besimin amerikan se Siria mund të jetë destinacion i besueshëm për investime, sipërmarrje dhe integrim të përgjegjshëm, tha ambasada.
Sipas deklaratës, mundësitë e investimit ekzistojnë në të gjithë sektorët, përfshirë energjinë elektrike, naftën dhe gazin, teknologjinë, telekomunikacionin, pasuritë e paluajtshme dhe bankat. "Kompanitë amerikane me lidershipin e tyre teknologjik, ekspertizën dhe standardet janë të pozicionuara në mënyrë unike për të mbushur shumë nga boshllëqet që Siria ka nevojë urgjente", shtoi ambasada.
Në deklaratë thuhej se udhëzuesit synojnë të ndihmojnë në lidhjen e Sirisë me partneritete ekonomike të besueshme, elastike dhe transparente që mbështesin prosperitetin dhe stabilitetin afatgjatë. "Me qeverisje të zgjuar, bashkëpunim rajonal dhe investime të përgjegjshme, mundësitë mund të bëhen realitet", shtoi ajo.
Më 23 maj të vitit të kaluar, SHBA-ja lëshoi licencë të përgjithshme që ofronte lehtësim të menjëhershëm të sanksioneve për Sirinë, sipas Departamentit të Thesarit.
"Siria duhet të vazhdojë të punojë drejt bërjes një vend i qëndrueshëm që është në paqe. Shpresojmë që vendimet e sotme ta vendosin vendin në rrugën drejt një të ardhmeje të ndritshme, të begatë dhe të qëndrueshme", tha sekretari amerikan i Thesarit, Scott Bessent në një deklaratë.
Ky vendim i SHBA-së pasoi vite të tëra sanksionesh të vendosura në përgjigje të veprimeve të regjimit të rrëzuar sirian.
Bashar al-Asadi, udhëheqës i Sirisë për gati 25 vjet, iku në Rusi pasi grupet anti-regjim morën kontrollin e Damaskut në dhjetor 2024, duke i dhënë fund regjimit dekadash të Partisë Baath.
Një administratë kalimtare e udhëhequr nga Ahmad al-Sharaa u formua në janar 2025 dhe që atëherë ka ndjekur angazhim më të gjerë ndërkombëtar dhe bashkëpunim më të fortë me institucionet ndërkombëtare dhe humanitare.