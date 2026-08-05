Mbi 1.200 persona evakuohen pas zjarrit në një fabrikë kimike në Kinën jugperëndimore

Faisal Mahmud
05 gusht 2026•Përditësim: 05 gusht 2026
Më shumë se 1.200 banorë u evakuuan pasi një zjarr në një fabrikë kimike lëshoi tym irritues në ajër në provincën Yunnan të Kinës jugperëndimore, transmeton Anadolu.
Zjarri shpërtheu rreth orës 11:50 të mëngjesit me orën lokale të martën, ndërsa fosfori i verdhë po ngarkohej në kompaninë kimike Yunnan Haoming Fine Phosphorus në rrethin Jinning të Kunming, kryeqyteti i provincës, sipas një deklarate të qeverisë së qarkut, njoftoi Agjencia e Lajmeve Xinhua.
Autoritetet evakuuan më shumë se 1.200 banorë nga zonat përreth pasi tymi nga djegia e fosforit të verdhë ndikoi përkohësisht në cilësinë e ajrit lokal.
Zjarri u shua në orën 22:07 të së martës, gati 11 orë pasi filloi, pa raportuar viktima.
Tymi i prodhuar nga djegia e fosforit të verdhë mund të irritojë sytë, hundën dhe traktin respirator, duke bërë që autoritetet të lëvizin banorët e afërt si masë paraprake.
Kompania kimike ka pezulluar prodhimin dhe operacionet e tjera pas incidentit.
Autoritetet lokale thanë se monitorimi mjedisor dhe vlerësimi i zonës përreth ishin duke u zhvilluar.
Një hetim është nisur gjithashtu për të përcaktuar se çfarë e shkaktoi zjarrin.