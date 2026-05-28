Mbi 1.000 raste të dyshuara të Ebolës në Republikën Demokratike të Kongos

James Tasamba
28 Maj 2026•Përditësim: 28 Maj 2026
Numri i rasteve të dyshuara me Ebola në Republikën Demokratike të Kongos ka tejkaluar 1.000 mes një rritjeje në provincat lindore, sipas një raporti të situatës të publikuar të mërkurën nga Ministria e Shëndetësisë, transmeton Anadolu.
Numri kumulativ i rasteve të dyshuara me Ebola është 1.077, me 121 raste të konfirmuara si dhe 17 vdekje që nga shpallja e shpërthimit më 15 maj, tregoi raporti. Ministria tha se epidemia e Ebolës ka prekur 13 zona shëndetësore në tre provinca, përfshirë Iturin, Kivunë Veriore dhe Kivunë Jugore.
"Operacionet e mbikëqyrjes, shqyrtimit dhe ndërgjegjësimit të komunitetit mbeten të intensifikuara pavarësisht sfidave operative të raportuara në terren", tha ajo. Autoritetet kongoleze kanë pezulluar aktivitetet shoqërore në Ituri, epiqendra e shpërthimit, përfshirë sportet, për të parandaluar përhapjen e Ebolës.
Sipas ministrit të Shëndetit Publik, Roger Kamba, rreth 3.600 njerëz kanë qenë në kontakt me pacientët.
Dhjetë vende, përfshirë Ruandën, Kenian, Tanzaninë, Angolën, Burundin, Republikën Qendrore Afrikane, Republikën e Kongos, Etiopinë, Sudanin e Jugut dhe Zambian përballen me rrezikun e një shpërthimi të Ebolës, sipas Qendrave Afrikane për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve (Africa CDC).
Shtatë raste janë regjistruar deri më tani në Ugandën fqinje që nga shpërthimi aktual. Uganda njoftoi të mërkurën mbylljen e përkohshme të kufirit të saj me Kongon për të zbutur rrezikun e përhapjes së sëmundjes në vend.
Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) e ka ngritur nivelin e alarmit në "shumë të lartë" dhe disa vende fqinje me Kongon kanë intensifikuar masat për të parandaluar përhapjen e virusit, duke përfshirë kufizimin e udhëtimeve nga Kongo.