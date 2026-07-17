Mbi 100 okupues izraelitë sulmojnë qytezën Sinjil në Bregun Perëndimor

Lina Altawell
17 korrik 2026•Përditësim: 17 korrik 2026
Më shumë se 100 okupues izraelitë sulmuan sot periferitë e qytezës Sinjil në veri të Ramallahut në qendër të Bregunt Perëndimor të pushtuar, ndërsa banorët dhe komitetet e rojeve popullore u përballën me ta, sipas zyrtarëve lokalë, raporton Anadolu.
"Më shumë se 100 okupues sulmuan periferitë e qytezës, hapën zjarr drejt banorëve dhe aktivistëve dhe dogjën të mbjellat bujqësore", tha për Anadolu kryetari i bashkisë së Sinjilit, Moataz Tawafsheh. Ai tha se okupuesit u përpoqën të përparonin në qytet, por banorët dhe komitetet e rojeve popullore u përballën me ta për të parandaluar sulmet ndaj popullsisë.
Forcat e ushtrisë izraelite njëkohësisht shtrënguan rrethimin e qytetit dhe mbyllën hyrjet e tij gjatë sulmit të okupuesve, tha Tawafsheh.
"Sulmi ishte pjesë e një serie terrorizmi pushtues kundër Sinjil", tha kryetari i bashkisë, duke shtuar se banorët dhe komitetet e rojeve vazhdojnë të përballen me okupuesit për t'i parandaluar ata të sulmojnë qytetin dhe të sulmojnë banorët e tij.
Sipas një raporti të 6 korrikut nga Komisioni Palestinez i Rezistencës ndaj Kolonizimit dhe Murit, okupuesit kanë kryer 3.488 sulme gjatë gjysmës së parë të vitit, përfshirë bastisje në fshatrat palestineze, sulme zjarrvënëse ndaj shtëpive, të shtëna me armë, sekuestrim tokash dhe krijimin e posteve të vendbanimeve. Nga këto sulme u vranë 17 palestinezë.
Rreth 750 mijë okupues jetojnë në 141 vendbanime të paligjshme dhe 224 poste të vendbanimeve në të gjithë Bregun Perëndimor të pushtuar, përfshirë rreth 250 mijë në Kudsin Lindor të pushtuar.
Bregu Perëndimor i pushtuar është përballur me sulme në rritje nga ushtria izraelite dhe okupuesit që nga tetori 2023. Sipas shifrave zyrtare palestineze, sulmet kanë vrarë 1.181 palestinezë, kanë plagosur gati 13 mijë të tjerë dhe kanë çuar në arrestimin e rreth 24 mijë palestinezëve.