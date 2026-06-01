Mbi 1 milion njerëz në rajonin e Parisit të ekspozuar ndaj rrezikut të madh të përmbytjeve​​​​​​

Necva Taştan Sevinç
01 Qershor 2026•Përditësim: 01 Qershor 2026
Më shumë se 1 milion njerëz në rajonin e Parisit jetojnë në zona të ekspozuara drejtpërdrejt ndaj rrezikut të një përmbytjeje të madhe të ngjashme me përmbytjen historike të Senës në vitin 1910, sipas një studimi të publikuar sot nga Instituti i Rajonit të Parisit (IPR), transmeton Anadolu.
Zbulohet se mbi 1 milion banorë, që përfaqësojnë më shumë se 8 për qind të popullsisë së rajonit Ile-de-France, janë të prekshëm nga përmbytjet e rënda të shkaktuara nga tejmbushja e lumenjve Sena dhe Marna.
Gati 555 mijë shtëpi, kryesisht pallate apartamentesh, ndodhen në zona të prirura ndaj përmbytjeve, tha studimi, duke paralajmëruar se natyra e ngadaltë e rritjes së nivelit të lumenjve të rajonit mund të shkaktojë ende ndërprerje dhe dëme të mëdha.
Gjetjet nënvizojnë nevojën për të identifikuar dhe informuar popullatat e cenueshme rreth rreziqeve të përmbytjeve, veçanërisht në dritën e përmbytjes shkatërruese të Senës në janar 1910, kur nivelet e ujit u rritën mbi 1 metër dhe lanë lagje të shumta të zhytura për javë të tëra.
Studimi vuri në dukje se Parisi dhe periferitë e tij të brendshme përbëjnë më shumë se 70 për qind të popullsisë potencialisht të ekspozuar ndaj përmbytjeve të mëdha.
Komuna e Alfortville, në juglindje të Parisit, është proporcionalisht komuniteti më i ekspozuar në rajon, me rreth 45 mijë banorë në rrezik. Komuna të tjera shumë të ekspozuara përfshijnë Asnieres-sur-Seine, Gennevilliers, Colombes dhe Creteil.
Sipas raportit, më shumë se 100 mijë shtëpi janë ndërtuar në zonat e përmbytjeve që nga prezantimi i planeve të para të parandalimit të rrezikut nga përmbytjet në fillim të viteve 2000.
Parashikime të veçanta nga Punëtoria e Planifikimit Urban të Parisit vlerësojnë se një përmbytje në shkallën e katastrofës së vitit 1910 mund të prekë 600 mijë njerëz në të gjithë zonën metropolitane të Parisit të Madh, të lë 5 milionë banorë pa ujë të pijshëm dhe të ndërpresë furnizimin me energji elektrike për 1 milion njerëz.