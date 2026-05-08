Mbetjet plastike në Nigeri fitojnë vlerë ekonomike përmes punës së grave

Adam Abu-bashal
08 Maj 2026•Përditësim: 08 Maj 2026
ADAM ABU BASHAL - Ndërsa konsumi i plastikës po rritet me shpejtësi në Nigeri, vendin më i populluar i Afrikës, duke thelluar ndotjen e mjedisit, iniciativat e riciklimit të zhvilluara në nivel lokal po japin shpresë.
Në vend prodhohen rreth 2,5 milionë tonë mbetje plastike çdo vit, ndërsa një pjesë e konsiderueshme e këtyre mbetjeve nuk riciklohet dhe përfundon në rrugë, rrjedha ujore dhe vende të depozitimit të parregullt.
Veçanërisht në qytetet e mëdha si kryeqyteti Abuja, Lagos dhe Port Harcourt, plastikat njëpërdorimëshe, kryesisht qeset e ujit të njohura si "pure water", janë bërë një nga elementet më të dukshme të ndotjes së mjedisit.
Theksohet se mbetjet plastike bllokojnë sistemet e kullimit duke shtuar fatkeqësitë nga përmbytjet, kërcënojnë jetën detare dhe me kalimin e kohës shndërrohen në mikroplastikë, duke krijuar rreziqe afatgjata për shëndetin e njeriut.
Pavarësisht të gjitha këtyre problemeve, disa iniciativa në vend po kontribuojnë si për mjedisin ashtu edhe për shoqërinë duke i kthyer mbetjet plastike në vlerë ekonomike.
- Nga mbetjet plastike në çanta dhe këpucë
Iniciativa e quajtur "Go Green", që vepron në kryeqytetin Abuja, mbledh qese plastike dhe ambalazhe të përdorura në jetën e përditshme dhe i ripërpunon ato.
Përgjegjësja e iniciativës, Hauwa Mahmud, në një deklaratë për Anadolu, tha se mbetjet plastike mund të shndërrohen në lëndë të vlefshme prodhimi kur përpunohen me metoda të duhura.
Mahmud tregoi se blejnë me kilogram qeset e ujit, ambalazhet ushqimore dhe plastikat e tjera të mbledhura nga rrugët. "Këto qese fillimisht i lajmë dhe i pastrojmë, më pas i presim në shirita për t'i përgatitur për thurje. Në fazën përfundimtare, këto thurje shndërrohen në çanta, këpucë, sexhade dhe produkte të ndryshme të përdorimit të përditshëm".
Mahmud theksoi se rikthimi i plastikës në përdorim në vend që të hidhet në mbeturina është i rëndësishëm si për mjedisin ashtu edhe për ekonominë.
Duke theksuar se iniciativa nuk kufizohet vetëm me riciklimin, por gjithashtu ofron një model social që vendos në qendër punësimin e grave, Mahmud tha se në objekt punojnë në mënyrë aktive 10 deri në 15 gra, të cilat angazhohen në faza të ndryshme të prodhimit.
"Fuqizimi ekonomik i grave rrit edhe mirëqenien e përgjithshme të shoqërisë. Për këtë arsye, procesin tonë të prodhimit e kemi ndërtuar mbi punën e grave", tha Mahmud.
- Zinxhir që shtrihet nga mbledhësit informalë deri te prodhimi
Iniciativa jo vetëm që siguron punësim brenda strukturës së saj, por gjithashtu krijon një burim të ardhurash për individët që mbledhin plastikë nëpër rrugë. Go Green i blen drejtpërdrejt mbetjet plastike nga këta persona duke i përfshirë në zinxhirin e riciklimit.
Ky sistem jo vetëm që u mundëson mbledhësve të mbetjeve të sigurojnë të ardhura, por gjithashtu kontribuon në uljen e ndotjes plastike në qytete.
Një nga arsyet më të rëndësishme për normat e ulëta të riciklimit në Nigeri është mungesa e infrastrukturës.
Ndërsa sistemet e menaxhimit të mbetjeve në shumë rajone të vendit mbeten të pamjaftueshme, pjesa më e madhe e plastikës ose digjet ose lihet në natyrë.
Rritja e numrit të iniciativave të ngjashme në mbarë Nigerinë bart potencial të rëndësishëm si në luftën kundër ndotjes plastike ashtu edhe në pjesëmarrjen e grave në jetën ekonomike.