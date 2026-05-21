Mbahet në Hagë Konferenca Pranverore e Aleancës Evropiane të Agjencive të Lajmeve

Asambleja e Përgjithshme dhe Konferenca Pranverore e Aleancës Evropiane të Agjencive të Lajmeve (EANA) u mbajt të enjten në Hagë.
E organizuar nga agjencia holandeze e lajmeve ANP, Asambleja e Përgjithshme dhe Konferenca Pranverore e EANA-s, që bashkon 34 agjenci evropiane të lajmeve, përfshirë Agjencinë Anadolu, u zhvillua nën temën “Bota e dezinformimit: Sfidat dhe zgjidhjet për agjencitë e lajmeve”.
Duke folur për Anadolu gjatë konferencës, drejtori i përgjithshëm i Anadolus Serdar Karagoz tha: “Lufta kundër dezinformimit është bërë çështja kryesore në mbarë botën”.
Karagoz theksoi se kur agjencitë e lajmeve bashkohen, ato ndajnë informacione dhe përvoja mbi teknikat për të luftuar dezinformimin, duke nënvizuar se kjo luftë nuk mund të bëhet individualisht, por duhet të zhvillohet në mënyrë kolektive.
“Si Anadolu, ne patëm gjithashtu mundësinë t’u shpjegojmë agjencive të tjera përpjekjet tona përmes ‘Linjës së Verifikimit’ që kemi krijuar në kuadër të luftës kundër dezinformimit”, tha ai.
Karagoz theksoi se dezinformimi dhe përmbajtjet manipuluese mediatike do të jenë ndër çështjet më të diskutuara në vitet e ardhshme. “Përgjegjësia për të mbrojtur shoqëritë bie sërish mbi agjencitë e lajmeve me traditë të gjatë si tonat”, tha ai.
- “Prodhimi i gënjeshtrave është i lirë, ndërsa verifikimi i së vërtetës është i kushtueshëm”
Zëvendësdrejtoresha e përgjithshme e platformës së analizës dhe verifikimit me bazë në Ukrainë, Vox Ukraine, Svitlana Slipchenko, tha se “problemi kryesor nuk është çfarë është e rreme, por dëmi që shkakton dezinformimi”.
Ajo tha se dezinformimi dobëson besimin dhe gërryen ndjenjën e një realiteti të përbashkët, duke shtuar se dëmi është shumë më i gjerë.
Duke theksuar se evropianët e shohin lajmin e rremë si një nga kërcënimet më të mëdha për demokracinë, ajo tha se dezinformimi nuk është më një problem i përkohshëm, por kërcënim demokratik.
Slipchenko paralajmëroi se po formohet një “ekosistem i koordinuar” i dezinformimit, të cilin e përshkroi si “sulm ndaj infrastrukturës së shoqërisë për të kuptuar të vërtetën”.
Ajo shtoi se qëllimi kryesor i dezinformimit nuk është më bindja e njerëzve, por “lodhja dhe konsumimi i tyre”.
“Prodhimi i gënjeshtrave është i lirë, ndërsa verifikimi i së vërtetës është i kushtueshëm”, tha ajo.
“Kur një shoqëri nuk mund të pajtohet më mbi faktet bazë, mekanizmat e vendimmarrjes dobësohen, debatet publike bëhen më të lehta për t’u manipuluar dhe reagimet ndaj krizave ngadalësohen. Prandaj, dezinformimi nuk është vetëm problem i moderimit të përmbajtjes, por edhe problem i qeverisjes demokratike”.
Slipchenko theksoi se Ukraina nuk duhet parë si një rast i largët, por si një sistem paralajmërimi i hershëm për Evropën dhe botën.
- “Inteligjenca artificiale po zhvillohet me një shpejtësi të jashtëzakonshme”
Themeluesi i Verify, Niels Bouwman, tha se një nga sfidat më të mëdha për agjencitë e lajmeve është përshtatja me botën e drejtuar nga inteligjenca artificiale, duke ruajtur besueshmërinë dhe një model të qëndrueshëm biznesi, si dhe duke vazhduar të ofrojnë lajme dhe pamje origjinale.
Bouwman theksoi se ruajtja e vlerës së pamjeve autentike dhe origjinale është bërë më e rëndësishme se kurrë.
“Në të njëjtën kohë, inteligjenca artificiale po zhvillohet me një shpejtësi të jashtëzakonshme. Nuk mund ta injorojmë këtë. Duhet të përshtatemi me situatën e re”, tha ai.
Korrespondenti i AFP-së në Hagë, Richard Carter, tha se agjencia përdor sistemin “AFP Fact Check” për të identifikuar dezinformimin dhe për të ulur ndjeshëm përhapjen e lajmeve të rreme sapo ato identifikohen.
- “Shoqëritë tona demokratike dhe mënyra e jetesës janë nën kërcënim”
Studiuesi i OJQ-së Alliance4Democracy, Saman Nazari, tha se aktorët që përhapin dezinformim po fitojnë terren, ndërsa demokracitë janë nën sulme të forta nga fuqitë autoritare.
Nazari tha se këta aktorë janë të mirëfinancuar dhe përdorin teknologji të avancuar, duke paralajmëruar se “shoqëritë tona demokratike dhe mënyra jonë e jetesës janë nën kërcënim”.
Ai tha se duhet të identifikohen sjelljet manipuluese, të përcaktohen aktorët, të zbulohen dobësitë teknike dhe të forcohen rregulloret ligjore.
“Agjencitë e lajmeve gjithashtu janë shënjestër. Fushatat e koordinuara të ngacmimit dhe paditë ligjore për të heshtur gazetarët përdoren si mjete për të frikësuar anëtarët e shtypit”, tha ai.