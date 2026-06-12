Mauritania shpëton mbi 500 migrantë të parregullt në 10 ditët e fundit

Tarek Chouiref
12 qershor 2026•Përditësim: 12 qershor 2026
Autoritetet në Mauritani, vendin e Afrikës Veriperëndimore thanë të enjten se më shumë se 500 migrantë të parregullt janë shpëtuar në ujërat e vendit gjatë 10 ditëve të fundit, mes rritjes së aktivitetit të migracionit përgjatë rrugës së Atlantikut drejt Evropës, transmeton Anadolu.
Në operacionin e fundit, Roja Bregdetare e Mauritanisë shpëtoi 77 migrantë pasi interceptuan varkën e tyre në ujërat territoriale të vendit, thuhet në një deklaratë nga Ministria e Peshkimit dhe Ekonomisë Detare.
Ministria tha se anija ishte nisur nga Conakry, kryeqyteti i Guinesë fqinje, dhe mbante 59 burra, 11 gra dhe shtatë të mitur, të gjithë shtetas të Guinesë. Autoritetet thanë se anija u largua nga bregu i Guinesë më 29 maj përpara se të zbulohej nga patrullat mauritaniane në det.
Operacioni i fundit rriti numrin e migrantëve të shpëtuar në ujërat e Mauritanisë gjatë 10 ditëve të fundit në 503, pas një serie misionesh të veçanta shpëtimi të kryera nga roja bregdetare. Në fillim të kësaj jave, autoritetet mauritaniane shpëtuan 124 migrantë pranë qytetit bregdetar Nouamghar ndërsa 192 të tjerë u shpëtuan pranë Nouakchottit pasi varka e tyre u prish gjatë një udhëtimi nga Gambia.
Të paktën 110 migrantë të tjerë nga disa vende afrikane u shpëtuan në fillim të këtij muaji pasi anija e tyre u bllokua në kushte të vështira moti në brigjet e Mauritanisë.
Mauritania është bërë gjithnjë e më shumë një pikë kryesore tranziti për migrantët e parregullt nga Afrika Sub-Sahariane që tentojnë rrugën e rrezikshme të Atlantikut drejt Ishujve Kanarie të Spanjës ndërsa kërkojnë të arrijnë në Evropë.