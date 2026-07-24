Matematikanët kinezë fitojnë Medaljen "Fields" për herë të parë

Beril Çanakcı
24 korrik 2026•Përditësim: 24 korrik 2026
Dy matematikanë kinezë janë bërë shtetasit e parë kinezë që marrin Medaljen "Fields", një nga çmimet më prestigjioze në botë në matematikë, njoftuan të enjten mediat shtetërore kineze, transmeton Anadolu.
Yu Deng i Universitetit të Çikagos dhe Hong Wang e Universitetit të New Yorkut ishin mes katër fituesve të shpallur në Kongresin Ndërkombëtar të Matematikanëve në Filadelfia.
Unioni Ndërkombëtar i Matematikës, i cili ia jep medaljen çdo katër vjet matematikanëve nën moshën 40-vjeç për arritjet e jashtëzakonshme, nderoi Dengin për zbulimet në ekuacionet diferenciale të pjesshme që lidhin sjelljen e grimcave individuale me sistemet fizike në shkallë të gjerë, përfshirë gazet dhe valët.
Wang u njoh për përparime të mëdha në analizën harmonike dhe teorinë e masave gjeometrike, përfshirë zgjidhjen e saj të hamendjes tre-dimensionale të Kakeya, një problem matematikor i gjatë.
Ajo u bë vetëm gruaja e tretë që mori Medaljen "Fields" që kur u dha për herë të parë në 1936. Marrësit e tjerë të 2026 ishin John Pardon i Universitetit "Stony Brook" dhe Jacob Tsimerman i Universitetit të Torontos.
I përshkruar shpesh si ekuivalenti matematik i çmimit Nobel, Medalja "Fields" konsiderohet si dallimi më i lartë ndërkombëtar i disiplinës. Është dhënë çdo katër vjet që nga viti 1936, me marrës të zgjedhur për kontribute të jashtëzakonshme që kanë avancuar ndjeshëm kërkimin matematikor.