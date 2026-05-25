Marrëveshja kornizë e propozuar me Iranin parashikon rihapjen graduale të Ngushticës së Hormuzit

Fatma Zehra Solmaz
25 Maj 2026•Përditësim: 25 Maj 2026
Një zyrtar iranian tha se rihapja e Ngushticës së Hormuzit do të vazhdojë në faza, me një fazë fillestare që përfshin lirimin e aseteve të ngrira iraniane nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, fillimin e operacioneve të pastrimit të minave dhe lehtësimin e bllokadës aktuale amerikane, sipas një raporti mediatik të publikuar herët të hënën, transmeton Anadolu.
Duke folur në mënyrë anonime për "The Washington Post", zyrtari iranian tha se faza e parë do të përfshijë lirimin e 12 miliardë dollarëve në asete të ngrira iraniane, operacionet e pastrimit të minave në Ngushticën e Hormuzit dhe heqjen e bllokadës amerikane.
Zyrtari tha se memorandumi i mirëkuptimit i propozuar nuk do të përbënte një marrëveshje mbi programin bërthamor, por më tepër një angazhim për të zhvilluar negociata të ardhshme mbi çështjet që lidhen me çështjen e programit bërthamor. Zyrtari shtoi se një njoftim më i detajuar mund të bëhet më vonë të hënën.
Zhvillimet e raportuara vijnë ndërsa Washingtoni dhe Irani diskutojnë një memorandum kornizë që do të zgjasë armëpushimin me 60 ditë, ndërsa negociatat vazhdojnë drejt një marrëveshjeje përfundimtare që synon t'i japë fund konfliktit.
Sipas propozimit, Ngushtica e Hormuzit do të pastrohet nga minat dhe do të rihapet gjatë periudhës së ndërmjetme, sipas një zyrtari të lartë të administratës amerikane.
Megjithatë, zyrtari tha se deri të dielën nuk ishte nënshkruar asnjë marrëveshje dhe se mbetet e paqartë se sa detyruese do të jetë në fund të fundit korniza e propozuar.
Një diplomat i njohur me bisedimet tha se propozimi i fundit është ende në pritje të miratimit iranian dhe do të kërkojë që Teherani të rihapë Ngushticën e Hormuzit menjëherë pas nënshkrimit të memorandumit, me trafikun detar që do të kthehet në kushtet e para konfliktit brenda 30 ditëve.
Propozimi gjithashtu u bën thirrje Iranit, SHBA-së dhe palëve aleate të ndalojnë operacionet ushtarake në të gjitha frontet, përfshirë Libanin, tha diplomati.
Lidhur me çështjen e programit bërthamor, Irani do të riafirmojë se nuk do të ndjekë armë bërthamore dhe do të bjerë dakord të asgjësojë rezervat e tij të uraniumit të pasuruar përmes një mekanizmi të dakorduar reciprokisht, sipas diplomatit.
Një zyrtar i lartë i administratës amerikane tha se memorandumi gjithashtu e angazhon Iranin të mos zotërojë armë bërthamore, duke përfshirë heqjen dorë nga ajo që zyrtari e përshkroi si "pluhur bërthamor", duke iu referuar rezervave të uraniumit shumë të pasuruar të Teheranit.
Zyrtari shtoi se të dyja palët do të kalojnë dy muajt e ardhshëm duke diskutuar mekanizmat për zbatim.
Zyrtari i lartë i administratës tha se mbetet e paqartë se kur Ngushtica e Hormuzit do të rihapet plotësisht, por e përshkroi kornizën në zhvillim si një mjet për të ofruar "lehtësim për familjet amerikane në pompë", duke shtuar se bllokada amerikane do të lehtësohet në mënyrë proporcionale ndërsa ngushtica rihapet sipas asaj që zyrtari e përshkroi si një qasje "beso, por verifiko" për steroidet".
Zyrtari tha gjithashtu se asetet e ngrira të Iranit nuk do të lirohen menjëherë, duke theksuar se Teherani "nuk do të marrë asgjë derisa të përmbushë detyrimet", ku lehtësimi i sanksioneve do të lidhet me përmbushjen e kushteve kryesore, duke përfshirë masat që lidhen me rezervat e uraniumit të pasuruar shumë.
Diplomati tha se lirimi i aseteve të ngrira dhe lehtësimi i sanksioneve do të varen nga zbatimi i marrëveshjes së propozuar nga Irani.
Korniza gjithashtu parashikon që të dyja palët "të ndërpresin luftimet në rajon", duke ruajtur të drejtën e Izraelit për të "vepruar kundër kërcënimeve të afërta", sipas raportit.