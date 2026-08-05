Marrëveshja e transportit Iran-Oman nuk do të rihapë menjëherë Ngushticën e Hormuzit

Şahin Demir
05 gusht 2026•Përditësim: 05 gusht 2026
Çdo marrëveshje midis Iranit dhe Omanit për aranzhimet e ardhshme të anijeve në Ngushticën e Hormuzit nuk do të çonte në rihapjen e menjëhershme të rrugës strategjike ujore, njoftoi sot transmetuesi shtetëror iranian IRIB, duke cituar një burim të informuar, transmeton Anadolu.
Burimi tha se negociatat për marrëveshjet e ardhshme të lundrimit po zhvillohen ekskluzivisht midis Teheranit dhe Muskatit dhe "nuk kanë të bëjnë fare me SHBA-të. Edhe nëse Irani dhe Omani arrijnë marrëveshje, ngushtica do të mbetet e mbyllur për aq kohë sa vazhdojnë ato që Teherani i përshkruan si shkelje të SHBA-së, sipas raportit.
“Rihapja e Ngushticës së Hormuzit varet nga një ndryshim në sjelljen e SHBA-së dhe korrigjimi i shkeljeve të saj”, tha burimi. Lajmi erdhi një ditë pasi zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme iraniane, Esmaeil Baqaei tha se negociatat me Omanin po përparonin pozitivisht si në nivelin teknik ashtu edhe në atë politik.
Baqaei tha se bisedimet u përqendruan në krijimin e mekanizmave për të menaxhuar trafikun e anijeve përmes rrugës ujore strategjike duke mbrojtur të drejtat sovrane dhe interesat e sigurisë kombëtare të Iranit dhe Omanit.
Vërejtjet pasuan lajmet në mediat iraniane se Teherani ishte afër arritjes së një mirëkuptimi me Muskatin për një korridor të ri lundrimi, me kusht që SHBA-ja të ndalonte ndërhyrjen në negociata. Zyrtarët iranianë kanë akuzuar vazhdimisht Washingtonin se po përpiqet të ndikojë në bisedimet dhe të vonojë një marrëveshje përmes kërcënimeve ushtarake.
Negociatat burojnë nga një memorandum mirëkuptimi i nënshkruar nga Irani dhe SHBA-ja më 18 qershor për t'i dhënë fund një lufte që filloi më 28 shkurt pas sulmeve të SHBA-së dhe Izraelit ndaj Iranit. Sipas memorandumit, Teherani dhe Muskati u ngarkuan të negociojnë marrëveshjet e ardhshme për transportin tregtar përmes Ngushticës së Hormuzit ndërsa bisedimet më të gjera për zbatimin e marrëveshjes kanë vazhduar.