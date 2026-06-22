MarineTraffic: Trafiku në Hormuz rimëkëmbet me 71 kalime në 3 ditë, por rreziqet vazhdojnë

Mücahithan Avcıoğlu
22 qershor 2026•Përditësim: 22 qershor 2026
Kalimet e anijeve përmes Ngushticës së Hormuzit u kthyen ndjeshëm pas heqjes së bllokadës, por rimëkëmbja në një nga pikat kyçe të mbytjes së energjisë në botë mbetet e brishtë, sipas të dhënave të MarineTraffic, transmeton Anadolu.
MarineTraffic tha në platformën amerikane të mediave sociale X të hënën se regjistroi 71 kalime të konfirmuara përmes Ngushticës së Hormuzit midis 19 dhe 21 qershorit, me kulmin e kalimeve në 35 më 20 qershor.
Marrja ndjek sinjalet e rinovuara rreth kalimit të lirë përmes rrugës ujore. Më shumë anije po kalojnë gjithashtu me sistemin e tyre të identifikimit automatik, ose AIS, aktiv, duke treguar për një përmirësim gradual të besimit të operatorit.
Megjithatë, trafiku nuk është normalizuar plotësisht. MarineTraffic tha se aktiviteti mbetet nën nivelet e para krizës, ndërsa shumë anije vazhdojnë të përdorin modelet iraniane të rrugëve ose të ashtuquajturat rrugë të errëta, në të cilat anijet kufizojnë ose çaktivizojnë dukshmërinë AIS, mes shqetësimeve të sigurisë.
Ngushtica e Hormuzit është thelbësore për tregtinë globale të energjisë. Rrjedhat e naftës përmes rrugës ujore ishin mesatarisht 20 milionë fuçi në ditë në vitin 2024, e barabartë me rreth 20 për qind të konsumit global të lëngjeve të naftës, sipas Administratës së Informacionit të Energjisë në SHBA dhe Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë.
Rritja e fundit e kalimeve vjen pas një ndërprerjeje të mprehtë në transportin e Gjirit të shkaktuar nga bllokada dhe tensionet e rritura rajonale. Megjithëse lehtësimi i kufizimeve lejoi që më shumë anije të rifillonin kalimin, pasiguria diplomatike vazhdon të rëndojë mbi pronarët e anijeve, siguruesit dhe qiramarrësit.