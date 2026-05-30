Marina e SHBA-së paralajmëron marinarët të shmangin Ngushticën e Hormuzit për shkak të rrezikut nga minat

Merve Gül Aydoğan Ağlarcı
30 Maj 2026•Përditësim: 30 Maj 2026
Komanda Qendrore e Marinës së SHBA-së ka lëshuar një paralajmërim urgjent detar, duke u bërë thirrje pronarëve të anijeve, operatorëve dhe marinarëve që të shmangin zonën e rrezikshme të operacioneve ushtarake në Ngushticën e Hormuzit, në veri të gadishullit Musandam të Omanit, transmeton Anadolu.
Sipas këshillës së lëshuar nga Marina e SHBA-së dhe Qendra e Përbashkët e Informacionit Detar, niveli i kërcënimit në rajon është vlerësuar si “kritik”, duke përmendur përpjekje të Iranit për të kontrolluar në mënyrë të paligjshme këtë rrugë strategjike ujore përmes vendosjes së minave që rrezikojnë anijet dhe ekuipazhet.
Të gjithë marinarët u këshilluan të shmangin zonën e trafikut të Ngushticës së Hormuzit dhe në vend të kësaj të koordinojnë kalimin e tyre me autoritetet detare amerikane.
Po ashtu u kërkua që anijet të mbajnë kontakt të vazhdueshëm radio me autoritetet detare dhe të zbatojnë menjëherë udhëzimet e forcave amerikane.
Paralajmërimi thekson se çdo anije që vërehet duke marrë pjesë ose duke mbështetur vendosjen e minave do të konsiderohet si objektiv për vetëmbrojtje nga forcat amerikane.