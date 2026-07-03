Marina belge kërkon 1.000 rekrutë ndërsa planet për zgjerimin e flotës përshpejtohen

Melike Pala
03 korrik 2026•Përditësim: 03 korrik 2026
Marina e Belgjikës synon të rekrutojë 1.000 personel të ri gjatë katër viteve të ardhshme, ndërsa përgatitet të dyfishojë flotën e saj deri në vitin 2033, tha të premten shefi i marinës, transmeton Anadolu.
Duke folur për transmetuesin RTL, Adm. Tanguy Botman tha se marina belge aktualisht operon pesë anije me rreth 1.300 marinarë, por planifikon të zgjerohet në 13 anije sipas vizionit strategjik të mbrojtjes së qeverisë.
"Unë do të doja të rekrutoja 1.000 njerëz në katër vitet e ardhshme në mënyrë që të kemi një marinë moderne, elastike dhe efikase," tha ai.
Marina po zgjeron gjithashtu bashkëpunimin me shkollat dhe agjencitë e punësimit, duke përfshirë Forem dhe Actiris, për të arritur kandidatët më të rinj. “Qëllimi është realisht të rekrutohen të rinj, t'i trajnojmë dhe t'u japim përvojë dhe një punë interesante në një anije,” shtoi ai.