Marco Rubio: SHBA-ja dhe Kina janë dakord që Ngushtica e Hormuzit nuk duhet të militarizohet

Berk Kutay Gökmen
14 Maj 2026•Përditësim: 14 Maj 2026
SHBA-ja dhe Kina janë pajtuar se Ngushtica e Hormuzit nuk duhet të militarizohet, tha sot sekretari amerikan i Shtetit Marco Rubio, ndërsa liderët e dy vendeve u takuan në Pekin, transmeton Anadolu.
Në një intervistë për NBC News, Rubio deklaroi: “Pala kineze tha se nuk është në favor të militarizimit të Ngushticës së Hormuzit dhe nuk është në favor të një sistemi tarifash, dhe ky është edhe qëndrimi ynë”.
“Nuk jemi të imunizuar ndaj çmimeve globale të naftës në një moment të caktuar, sepse ne blejmë nga tregu global, por vendet e tjera në botë po paguajnë një çmim shumë më të lartë”, tha Rubio, pa iu referuar posaçërisht Kinës. “Edhe ata duhet të përfshihen në këtë çështje”, shtoi ai, duke theksuar se presidenti amerikan “nuk i kërkoi atij asgjë” dhe duke shtuar: “Ne nuk po kërkojmë ndihmën e Kinës. Nuk kemi nevojë për ndihmën e tyre”.
Lufta me Iranin e shtyu për gjashtë javë vizitën e presidentit amerikan Donald Trump në Kinë. Kina, aleate e afërt e Iranit, kritikoi sulmet amerikane dhe izraelite që nisën më 28 shkurt dhe ka bërë thirrje për diplomaci.
Rubio tha se Trump dhe presidenti kinez Xi Jinping ranë dakord që Irani nuk duhet të zhvillojë armë bërthamore.
Rubio mbrojti gjithashtu deklaratat e Trumpit se ai “nuk është aspak” i shqetësuar për presionet financiare me të cilat përballen amerikanët gjatë negociatave me Iranin.
“Ajo që presidenti po e bën të qartë është se, nëse iranianët mendojnë se do të përdorin politikën tonë të brendshme për ta detyruar atë të pranojë një marrëveshje të keqe, kjo nuk do të ndodhë”, tha ai.
Tajvani ishte gjithashtu një çështje kryesore, një nga temat më të ndjeshme në marrëdhëniet SHBA-Kinë.
Sipas versionit të Pekinit për takimin, Xi ka paralajmëruar Trumpin se tensionet rreth Tajvanit mund të dëmtojnë marrëdhëniet dhe të çojnë në “përplasje madje edhe konflikte” nëse menaxhohen gabimisht.
“Politikat tona për këtë çështje nuk kanë ndryshuar”, tha Rubio, duke iu referuar Tajvanit. “Kanë qenë mjaft konsistente në administrata të ndryshme presidenciale dhe mbeten të tilla edhe tani”, shtoi ai.
Rubio tha se shitjet amerikane të armëve për Tajvanin “nuk ishin temë kryesore” në bisedimet Trump-Xi.
Në dhjetor, administrata Trump miratoi një paketë armësh prej 11 miliardë dollarësh për Tajvanin, që besohet të jetë më e madhja ndonjëherë, ndërsa një tjetër edhe më e madhe mund të jetë në përgatitje.
“Nga perspektiva jonë, çdo ndryshim i detyruar i status quo-së dhe i situatës aktuale do të ishte i keq për të dy vendet”, tha Rubio.